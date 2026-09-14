ИИ начал считать калории и оценивать питание военнослужащих Нацгвардии

Военнослужащие части 5510 Национальной гвардии в Кокшетау могут узнать калорийность своего завтрака, обеда или ужина и посмотреть, сколько белков, жиров и углеводов получили. Пилотная система с искусственным интеллектом распознает блюда прямо на подносе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальную гвардию МВД.

Проект работает на базе казахстанского комплекса E-Qamqorlyq. На линии раздачи установлено устройство FoodPos. Локальный ИИ распознает блюда, определяет их количество и рассчитывает пищевую ценность.

После еды военнослужащие могут оценить блюда. За первые месяцы через цифровую панель Q-Voice поступило около 1,5 тыс. оценок.

Если какое-либо блюдо регулярно получает низкие оценки или значительная часть порций остается недоеденной, эту информацию могут учитывать при составлении следующего меню. Система собирает данные о предпочтениях личного состава и позволяет корректировать рацион.

Цифровой контроль охватывает и процессы за пределами столовой. Модуль Q-Store ведет учет продуктов на складе и следит за сроками хранения. Q-HACCP контролирует температуру, влажность и соблюдение санитарных требований. Q-Staff учитывает рабочее время сотрудников пищеблока и наличие медицинских допусков.

Проект реализуется по поручению заместителя министра внутренних дел, Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Ансагана Балтабекова.

Сейчас E-Qamqorlyq проходит апробацию в воинской части 5510. Если пилот покажет хорошие результаты, систему планируют распространить на другие части Национальной гвардии.