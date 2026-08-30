ИИ начал вытеснять молодых специалистов с рынка труда

Искусственный интеллект пока не привел к массовой безработице, однако первые последствия уже заметны среди молодых работников. Исследователи предупреждают: развитие ИИ может усилить конкуренцию и неравенство на рынке труда. По данным Ipsos, в 2026 году 40% жителей 30 стран ожидают ухудшения ситуации с занятостью из-за ИИ в ближайшие пять лет. Особенно обеспокоена молодежь.

Исследование Стэнфордской лаборатории цифровой экономики показало, что после появления ChatGPT занятость американцев в возрасте 22–25 лет в профессиях, наиболее подверженных влиянию ИИ, оказалась примерно на 19% ниже ожидаемого уровня. При этом среди более опытных работников аналогичного падения не обнаружили. Ученые отмечают, что пока компании чаще сокращают найм молодых специалистов, чем массово увольняют сотрудников. Особенно это заметно в программировании и службах поддержки.

При этом есть и противоположные прогнозы. Глава OpenAI Сэм Альтман считает, что ИИ создаст большое количество новых рабочих мест. Исследователь Принстонского университета Арвинд Нараянан также полагает, что технология способна повысить производительность и увеличить спрос на специалистов. Однако нобелевский лауреат по экономике Саймон Джонсон предупреждает о другом сценарии. По его мнению, если развитие ИИ продолжится нынешними темпами, технология может ударить по среднему классу и усилить социальное неравенство.