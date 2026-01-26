ИИ не должен превращаться в оружие для разжигания конфликтов — Токаев
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости постоянного разъяснения гражданам правовых последствий распространения деструктивного контента в информационном пространстве. Об этом Глава государства сообщил на совещании в Генеральной прокуратуре, передает BAQ.KZ.
"Стремительное развитие технологий сопровождается трансформацией информационного пространства. Есть те, кто намеренно распространяет деструктивный контент, сеет раздор в обществе и противопоставляет граждан друг другу. Искусственный интеллект в руках таких деятелей превращается в информационное оружие, противоправный контент штампуется конвейерным потоком. Такие действия недопустимы", — подчеркнул Токаев.
Президент отметил, что необходимо давать правовую оценку деятельности подобных лиц и привлекать их к ответственности, а гражданам регулярно разъяснять последствия их действий.
Кроме того, Токаев коснулся темы патриотизма, отметив, что любовь к Родине — это ответственность и созидательная сила, проявляющаяся в конкретных делах во благо народа.
"Патриотизм — это не лозунг и не стремление к политическим очкам, а добрые дела ради Отчизны", — подчеркнул Президент.
Самое читаемое
- Аудит выявил нарушения почти на 12 млрд тенге в Жамбылской области
- В Алматинской области планируют открыть спеццентры для трудоустройства в Корею
- Подрядную компанию в Мангистау оштрафовали за ненадлежащее содержание дороги
- Квартира, "упрощенка" и НДС: три ключевых налоговых вопроса, которые волнуют казахстанцев
- Социальная помощь в Казахстане пройдет "фильтрацию": какие выплаты могут сократить и почему