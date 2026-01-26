Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости постоянного разъяснения гражданам правовых последствий распространения деструктивного контента в информационном пространстве. Об этом Глава государства сообщил на совещании в Генеральной прокуратуре, передает BAQ.KZ.

"Стремительное развитие технологий сопровождается трансформацией информационного пространства. Есть те, кто намеренно распространяет деструктивный контент, сеет раздор в обществе и противопоставляет граждан друг другу. Искусственный интеллект в руках таких деятелей превращается в информационное оружие, противоправный контент штампуется конвейерным потоком. Такие действия недопустимы", — подчеркнул Токаев.

Президент отметил, что необходимо давать правовую оценку деятельности подобных лиц и привлекать их к ответственности, а гражданам регулярно разъяснять последствия их действий.

Кроме того, Токаев коснулся темы патриотизма, отметив, что любовь к Родине — это ответственность и созидательная сила, проявляющаяся в конкретных делах во благо народа.