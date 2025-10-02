На форуме Digital Bridge 2025 в Астане выступил директор по исследованиям в Google Питер Норвиг, передает BAQ.KZ.

Он сосредоточил внимание на роли искусственного интеллекта в образовании и предупредил, что чрезмерная надежда на технологии может оказаться ошибкой.

По словам Норвига, генеративные модели уже несколько лет активно применяются студентами, и это открывает новые возможности для образовательных систем.

"Мы работаем один на один со студентами, они уже несколько лет обучаются с помощью генеративных технологий. Это может улучшить контент обучения и позволить даже маленьким странам конкурировать с крупными", — отметил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что опыт последних десятилетий показывает: многие идеи о цифровом прорыве в образовании не оправдывали ожиданий.

"Я уже 30 лет работаю в этой сфере и видел, как многообещающие идеи терпели крах. Чаще всего потому, что мы слишком сильно надеялись на технологии. Но технологии должны помогать человеческому взаимодействию, а не заменять его", — сказал Норвиг.

Он привёл пример, объясняя, что формальные титулы не всегда важнее практики.

"Если вы открываете ресторан, вам не нужен доктор наук - вам нужен шеф, который приготовит то, что хочет клиент. Так и с искусственным интеллектом: нужно готовить поколение людей, которые умеют использовать его для реальных задач", — подчеркнул эксперт.

Питер Норвиг также отметил роль государства. По его словам, именно власти должны создавать центры инноваций и обеспечивать безопасность данных.