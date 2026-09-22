ИИ подскажет казахстанцам, какие лицензии нужны для открытия бизнеса

Сегодня в Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai состоялась презентация пилотного проекта Реестра обязательных требований в сфере предпринимательства, разработанного Министерством национальной экономики.

Проект представил вице-министр национальной экономики Бекболат Молдабеков.

Система на основе искусственного интеллекта собирает требования к бизнесу из нормативных правовых актов в одном месте и помогает определить, какие из них относятся к конкретному виду деятельности.

Сегодня требования к бизнесу содержатся в тысячах нормативных правовых актов: законах, кодексах, постановлениях и ведомственных приказах. Одна и та же обязанность может быть закреплена сразу в нескольких документах, при этом нормы регулярно меняются. В результате предпринимателю бывает непросто разобраться, какие требования необходимо соблюдать именно в его случае.

«Предпринимателю зачастую приходится тратить немало времени, чтобы найти в большом массиве законодательства требования, которые относятся именно к его деятельности. Наша задача – сделать этот процесс проще и понятнее. Реестр с использованием искусственного интеллекта собирает необходимые требования в одном месте и показывает, на кого они распространяются, что именно нужно сделать, в какие сроки и как подтвердить исполнение. Это позволит бизнесу быстрее ориентироваться в законодательстве и сосредоточиться на своей основной деятельности», – отметил Бекболат Молдабеков.

Искусственный интеллект анализирует тексты нормативных правовых актов и выделяет конкретные обязательства. Для каждого из них определяется, кто должен его выполнять, в чем заключается обязанность, при каких условиях и в какие сроки она действует, как подтверждается исполнение, какой орган осуществляет контроль и какая ответственность предусмотрена за нарушение.

При этом окончательное решение по каждому требованию остается за человеком. Ни одна норма не получает статус подтвержденной автоматически. Уполномоченный государственный орган проверяет, редактирует или отклоняет каждое требование. Все действия фиксируются в системе, что позволяет отслеживать историю изменений.

Как это будет работать для бизнеса

Реестр станет для предпринимателя навигатором по требованиям законодательства. Пользователю будет достаточно выбрать вид деятельности по ОКЭД, указать БИН, отрасль или соответствующий сценарий и ответить на несколько вопросов.

После этого система сформирует персональный профиль с учетом конкретной деятельности. В нем будут указаны необходимые разрешительные документы со ссылками на eGov.kz и eLicense.kz, требования на разных этапах работы бизнеса, а также общие обязанности в соответствующих сферах регулирования.

На основе сформированного профиля предприниматель сможет получить справочное заключение в формате PDF. Оно будет подготовлено с использованием языковой модели исключительно на основе включенных в профиль норм, без дополнительных предположений. Документ носит информационный характер и поможет быстрее сориентироваться в действующих правилах.

Таким образом, бизнес сможет сократить время на поиск необходимой информации, снизить риск нарушения требований и быстрее определить необходимые разрешения и обязательства для запуска или развития проекта.

Реестр будет отслеживать изменения законодательства

Система также будет следить за изменениями законодательства. При появлении новой редакции нормативного правового акта она сравнит ее с предыдущей версией и покажет, какие нормы добавились, изменились или были исключены.

Требования из утративших силу актов будут исключаться из действующего реестра, при этом история изменений сохранится.

Единая система поможет снизить регуляторную нагрузку

Для государства реестр станет инструментом анализа регуляторной нагрузки на бизнес. Система позволит выявлять требования, которые дублируются в разных нормативных правовых актах, а также возможные противоречия между ними.

При анализе учитываются содержание норм на казахском и русском языках, числовые параметры, категория субъекта и юридическая сила документа.

При изменениях в связанных актах либо выявлении возможных дублирований и противоречий система формирует рекомендацию о дополнительном пересмотре нормы. Окончательное решение принимает ответственный государственный орган.

Это позволит более последовательно снижать регуляторную нагрузку. Государственные органы смогут видеть, где требования являются избыточными, какие сферы регулируются наиболее подробно и какие нормы требуют пересмотра.

Система также будет отслеживать сроки пересмотра нормативных актов и заранее информировать ответственные органы о необходимости проведения соответствующей работы.

В дальнейшем Реестр планируется интегрировать с другими государственными информационными системами и цифровыми сервисами. Это позволит использовать проверенные данные об обязательных требованиях в единой цифровой экосистеме.