Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан успешно реализует ряд инновационных проектов с использованием искусственного интеллекта (ИИ), направленных на повышение эффективности социальных услуг и содействие занятости населения, передает BAQ.KZ. Об этом в ходе недавнего выступления сообщил Вице-министр труда и социальной защиты Анафин О.С.

Одной из ключевых инициатив стала система автоматического подбора вакансий на портале Enbek.kz. ИИ-модель на базе обработки естественного языка (NLP) анализирует навыки, опыт и предпочтения соискателей с учётом региональных особенностей рынка труда. Уже более 50 тысяч граждан нашли работу благодаря рекомендациям системы, что значительно ускоряет трудоустройство, особенно в регионах.

Также внедрён интеллектуальный подбор образовательных курсов на платформе Skills Enbek. ИИ помогает пользователям выбирать подходящие программы с учётом их профессионального профиля, а авторам — легко регистрировать и публиковать курсы. Сервисом воспользовались более 655 тысяч раз, что значительно улучшило доступ к современным знаниям и навыкам.

Для повышения качества обслуживания в соцсфере создан интеллектуальный чат-бот, который обрабатывает тысячи запросов граждан и снижает нагрузку на контакт-центры. В 2025 году чат-бот принял более 50 тысяч обращений, оперативно отвечая на вопросы по пособиям, реабилитации и другим социальным услугам.

Министерство также запускает уникальный проект "Цифровая карта семьи", объединяющий данные из 20 государственных систем. Применение скоринговой модели Decision Tree помогает точнее оценивать социально-экономическое положение семей, исключать необоснованные выплаты и повышать прозрачность социальной поддержки.

Особое внимание уделяется автоматизации процессов установления инвалидности, где ИИ формирует предварительные заключения для экспертов, что сокращает сроки и снижает субъективность решений, а также системе раннего вмешательства для семей с детьми до трёх лет — с использованием цифровых опросников и интеграции с медицинскими учреждениями.

Однако внедрение ИИ сталкивается с рядом проблем: цифровой разрыв между регионами и социальными группами, дефицит квалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта, устаревшая инфраструктура и недостаточная нормативно-правовая база. Особое внимание вице-министр Анафин уделил необходимости системной подготовки кадров и совершенствованию законодательства для безопасного и этичного использования ИИ в социальной сфере.

Министерство планирует продолжить масштабную модернизацию инфраструктуры, внедрение современных стандартов и развитие национальных программ подготовки специалистов. Такой комплексный подход позволит сделать цифровые сервисы доступными для всех групп населения, повысить качество и прозрачность социальной защиты, а также адаптировать рынок труда к вызовам цифровой эпохи.