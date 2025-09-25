По поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова РГП "Казводхоз" подписало Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с южнокорейской корпорацией K-Water, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства. Документ скрепили подписями генеральный директор "Казводхоз" Ануар Ускенбаев и вице-президент K-Water Сонг Ен Хан.

Стороны договорились о сотрудничестве в области эффективного управления водохозяйственными объектами, мониторинга и прогнозирования, а также оценки рисков наводнений и засух с применением искусственного интеллекта. Особое внимание будет уделено цифровизации учета водных ресурсов, внедрению геоинформационных систем и современных картографических решений для оптимизации работы гидротехнических сооружений и оросительных систем. Также планируется проведение совместных научных исследований и программ по подготовке специалистов.

В рамках визита представители K-Water презентовали собственную информационную систему, а также обсудили с казахстанскими специалистами возможность внедрения технологии "Цифровой двойник" — виртуальной модели реального объекта, которая в режиме реального времени позволяет отслеживать, анализировать и управлять системой на основе данных от сенсоров, искусственного интеллекта и цифровых симуляций.

Комментируя подписание меморандума, вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов подчеркнул важность международного партнерства.