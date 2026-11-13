ИИ поможет депутатам писать законы: Казахстан представил новую систему в ООН

В Казахстане искусственный интеллект планируют подключить к разработке законов и анализу обращений граждан. Новую платформу AI-Quryltai представили 12 ноября во Дворце Наций в Женеве, передаёт BAQ.KZ.

Система сможет анализировать обращения казахстанцев, находить повторяющиеся проблемы и помогать депутатам готовить законопроекты. Например, ИИ будет проверять, как предлагаемые изменения связаны с действующими законами и к каким последствиям они могут привести.

Кроме того, платформа поможет быстрее обрабатывать большие объёмы документов, проводить исследования и готовить аналитические материалы.

Но принимать законы вместо депутатов искусственный интеллект не будет. Все подготовленные им материалы должны проходить проверку специалистов, а ответственность за окончательные решения останется за людьми.

Для защиты информации предусмотрена работа ИИ в закрытой цифровой среде. Перед внедрением инструменты будут проверять на точность и безопасность.

AI-Quryltai станет продолжением цифровой парламентской платформы e-Quryltai. Развитие системы предусмотрено ИИ-стратегией Курултая на 2027–2029 годы.

На презентации в Женеве также обсудили применение искусственного интеллекта в парламентской работе.