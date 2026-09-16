ИИ начнут масштабировать на 2,6 тысячи сельских школ Казахстана

К июлю 2028 года проект с применением искусственного интеллекта планируют распространить примерно на 2,6 тысячи малокомплектных школ Казахстана. Сейчас он уже работает в десяти школах Павлодарской и Кызылординской областей, передает BAQ.KZ.

Пилот запустили 1 сентября. В нем участвуют более 50 учеников четвертых классов. Детям преподают математику, цифровую грамотность, казахский и русский языки.

Занятия проходят по гибридной модели. Учителя ведут уроки онлайн из специально оборудованной студии Национального центра повышения квалификации «Өрлеу», а в сельских классах рядом с детьми находятся местные педагоги.

Активность и вовлеченность школьников отслеживают с помощью интерактивных кликеров и цифровых инструментов.

«В Казахстане около 2,6 тысячи малокомплектных школ в сельской местности, где в одном классе учатся по пять-шесть человек. Далеко не везде есть возможность привлечь сильных педагогов по каждому предмету», - сказал генеральный директор Q.AI Дмитрий Мун.

По его словам, сильные учителя из Астаны проводят для сельских школ живые уроки онлайн.

«Учитель в классе находится рядом с детьми, а ИИ анализирует ответы учеников, помогает находить пробелы и слабые стороны в знаниях и понимать, кому нужна дополнительная помощь. ИИ здесь не заменяет учителя, он делает учителя сильнее и эффективнее», - отметил Мун.

Проект будут расширять поэтапно. В январе 2027 года число школ планируют увеличить как минимум до 50, в апреле до 440, а к июлю 2028 года охватить около 2,6 тысячи малокомплектных школ.

Накануне в Урумчи подписали соглашение о поэтапном расширении проекта между казахстанской AI-компанией Q.AI и международной компанией 01.AI. Ее основал эксперт в области искусственного интеллекта Ли Кай-Фу, который входит в Совет по искусственному интеллекту при Президенте Казахстана.

Технологическая база платформы развернута на мощностях АО «Национальные информационные технологии» с подключением отечественного суперкомпьютерного кластера.

Параллельно продолжится подготовка учителей, руководителей школ и сотрудников районных отделов образования.

«Среди детей в самых маленьких школах Казахстана сегодня растут будущие ученые, предприниматели, государственные служащие и технологические лидеры страны. Ради таких проектов Казахстан и Китай объединяют технологии, опыт и людей», - сказал Дмитрий Мун.

Проект входит в Комплексный план по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования на 2026-2029 годы и отвечает задачам, обозначенным Касым-Жомартом Токаевым в Послании о развитии ИИ и цифровой трансформации.

Сочетание дистанционного обучения и ИИ должно расширить доступ сельских школьников к современным образовательным ресурсам, сделать обучение более персонализированным и сократить зависимость качества образования от места проживания. Проект рассчитан и на развитие цифровых навыков педагогов и учеников.