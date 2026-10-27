ИИ-приложение для мониторинга мужского репродуктивного здоровья представлен на выставке «AI-Sana»

На выставке «AI-Sana» выпускница Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова Айым Амангелди представила мобильное приложение «Әке», разработанное для мониторинга мужского репродуктивного здоровья с использованием технологий искусственного интеллекта.

Приложение призвано повысить осведомлённость мужчин о репродуктивном здоровье, обеспечить доступ к профильной информации и помочь систематически отслеживать изменения показателей организма.

Функционал «Әке» включает анкету для первичной оценки состояния здоровья и ИИ-чат-бота, который отвечает на вопросы пользователей на основе актуальных клинических протоколов и медицинской литературы. Также приложение позволяет ежедневно фиксировать показатели здоровья, наблюдать за их изменениями и получать аналитические данные за последние 7 и 30 дней.

Одна из ключевых задач проекта — снизить барьеры, мешающие мужчинам своевременно обращаться за медицинской помощью, повысить уровень информированности о репродуктивном здоровье и сформировать ответственное отношение к профилактике заболеваний.

Разработка «Әке» демонстрирует, как цифровые решения и технологии искусственного интеллекта могут способствовать развитию профилактической медицины и повышению доступности информации о здоровье.