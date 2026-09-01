С 1 сентября в Казахстане начали тестировать национальную образовательную платформу с искусственным интеллектом для сельских малокомплектных школ. Первыми к проекту подключились 10 школ Павлодарской и Кызылординской областей, передает BAQ.KZ.

Пилот запустили в рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева. В мае Глава государства подписал специальный указ по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования.

Первый урок открыл и.о заместителя Премьер-министра - министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев.

Сегодня вы первыми в стране начинаете учиться с помощью национальной образовательной платформы искусственного интеллекта. Это большая возможность. Но самое главное в учебе это ваша жажда знаний, ваш труд и ваше желание узнавать новое. Желаю удачи ученикам и учителям. Уверен, впереди вас ждет много интересных открытий, - сказал Жаслан Мадиев.

Как устроены уроки

Ведут занятия для сельских детей ведущие педагоги Астаны. Для этого на базе национального центра повышения квалификации «Өрлеу» оборудовали специальную студию.

Учитель проводит занятие в прямом эфире, а дети подключаются через цифровую платформу. На местах им помогают школьные педагоги, которые совмещают онлайн и обычный формат обучения.

Платформа объединяет живые уроки, образовательный контент и инструменты искусственного интеллекта. Авторы проекта рассчитывают сократить разницу в доступе к сильным педагогам между городскими и небольшими сельскими школами.

Кто участвует в проекте

При разработке пилота учли рекомендации доктора Кай-Фу Ли, одного из ведущих мировых специалистов по искусственному интеллекту.

Реализуют проект вместе с Министерством просвещения, компаниями Q.AI и 01.AI.

Перед запуском, с 21 по 25 августа, в Астане прошел пятидневный ALFA Kazakhstan Teacher Training Camp. Педагогов обучали работе с платформой и новой моделью совместного преподавания.

Сам запуск идет во исполнение поручений Главы государства. В мае Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования.

По итогам пилота платформу доработают с учетом результатов обучения и отзывов учителей и учеников. Затем проект собираются расширить на другие регионы и школы страны.