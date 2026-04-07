В Казахстане кибербезопасность становится одним из ключевых приоритетов на фоне стремительного развития искусственного интеллекта и глобальной цифровизации. Об этом заявил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, сегодня государство придает особое значение защите данных и цифровой инфраструктуры.

«Кибербезопасность сейчас очень актуальная тема. В рамках глобальной цифровизации и развития искусственного интеллекта этот вопрос становится еще более важным. Поэтому мы придаем этому большое значение», - отметил Мусалиев.

Он подчеркнул, что в стране уже ведется активная работа по совершенствованию законодательства, направленного на защиту данных граждан.

Киберугрозы требуют международного сотрудничества

Вице-министр отметил, что современные киберугрозы носят трансграничный характер и требуют совместной работы на международном уровне.

«Кибербезопасность - это не вопрос одной страны. Она затрагивает многие государства, поэтому необходимо сотрудничество как с другими странами, так и с международными компаниями», - подчеркнул он.

По его словам, развитие искусственного интеллекта усиливает как возможности защиты, так и риски.

«Пока до конца не понятно, как искусственный интеллект может повлиять на безопасность данных. Поэтому мы проводим такие площадки, где обсуждаем современные угрозы и возможные меры реагирования», - отметил он.

ИИ уже применяют для защиты от атак

Как отметил Мусалиев, технологии искусственного интеллекта уже активно используются в сфере кибербезопасности.

«Искусственный интеллект сегодня используется и для защиты. Он позволяет быстро выявлять угрозы и даже реагировать на них в онлайн-режиме», - сказал он.

По его словам, такие решения становятся особенно востребованными на фоне роста количества кибератак.

Напомним, в Астане стартовала профильная IT-конференция Innovation Day: Secure your AI. Fuel Innovation, которая собрала представителей бизнеса, госсектора и экспертов в области кибербезопасности. Подробнее - в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.