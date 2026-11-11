ИИ проверит стройки до начала работ: в Атырау хотят предупреждать долгострои ещё на бумаге

В Атырауской области хотят задействовать искусственный интеллект для проверки строительных проектов ещё до объявления конкурсов. Новая система должна находить ошибки в проектно-сметной документации, выявлять завышенные цены и предупреждать проблемы, которые впоследствии могут обернуться затягиванием строительства.

Возможности технологии обсудили аким области Болат Акчулаков и представители казахстанской компании Armeta, разрабатывающей ИИ-систему для Государственной экспертизы.

По информации разработчиков, каждый поступающий на экспертизу проект проходит около ста автоматических проверок. Обработка занимает в среднем шесть минут. Система самостоятельно сортирует документы, проверяет лицензии подрядчиков, анализирует расчёты в сметах и выделяет обнаруженные несоответствия для эксперта. При этом все данные обрабатываются на суперкомпьютере внутри Казахстана.

Однако в Атырауской области рассчитывают использовать технологию не только для формальной проверки документов. Главная задача — не допустить ситуации, когда проблемы обнаруживаются уже после определения подрядчика и начала строительных работ.

«Сейчас часто бывает так: конкурс провели, подрядчика определили, начали строить – и только тогда обнаружили проблему. Потом объект превращается в долгострой. Мы хотим это исключить. Прежде чем проект уйдёт на конкурс, он должен пройти через это сито», – заявил Болат Акчулаков.

Глава региона подчеркнул, что система должна учитывать и местные особенности строительства. В частности, речь идёт о проверке того, насколько правильно подобраны конструкции и материалы с учётом грунтов Атырауской области.

Отдельное внимание предлагают уделить стоимости строительных материалов. Сметы планируют сверять с актуальными рыночными ценами, учитывая логистические расходы региона. При этом подрядчики должны будут подтверждать стоимость закупок. Кроме того, ИИ сможет выявлять импортные материалы, у которых есть казахстанские аналоги.

Ещё одно направление — интеграция системы с цифровым кадастром. Это позволит заранее учитывать расположение подземных коммуникаций, охранных зон и границ земельных участков, чтобы избежать проблем непосредственно во время строительства.

На встрече также представили возможности использования видеонаблюдения и беспилотников для контроля строительных площадок. В перспективе эти инструменты планируют связать с цифровой картой региона и геоинформационными системами. Благодаря этому проектные решения можно будет сопоставлять с реальным состоянием объектов и оперативнее выявлять нарушения.

Для проверки эффективности технологии аким области предложил начать с проектов, строительство которых запланировано на следующий год. Armeta проанализирует документацию объектов, уже получивших положительное заключение Государственной экспертизы, но ещё не перешедших к строительству.

По итогам компания должна адаптировать систему под потребности региона и предложить этапы её внедрения. Одновременно планируется обучать местных специалистов, в том числе на базе создаваемого в Атырау IT-хаба.