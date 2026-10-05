ИИ расшифровал секретное послание Наполеона спустя 217 лет

Загадка зашифрованного военного письма Наполеона Бонапарта оставалась неразгаданной более двух веков. Теперь инженер в области искусственного интеллекта Картер Чёрч с помощью модели GPT-6 Astra расшифровал послание примерно за шесть часов. Письмо было отправлено в 1809 году генералу Огюсту де Мармону.

Наполеон поручал передать сведения о численности и расположении французских и союзных войск, а также подготовиться к маршу. В это время австрийская армия готовила наступление против Франции, а Мармон находился со своими войсками в Далмации, на территории современной Хорватии.

Оригинальный ключ шифра был утрачен. Текст состоял примерно из 1300 символов: одни обозначали отдельные буквы, другие — целые слова. ИИ сначала распознал символы на скане документа, затем сопоставил их с частично сохранившейся таблицей шифра и перебрал миллионы вариантов, пока не получил осмысленный текст на французском языке. В расшифрованном письме содержатся данные о расположении и численности французских и союзных армий. Мармону также рекомендовали не позволять «нескольким войскам или кучке сброда» запугать себя и готовиться к наступлению.

Позже Мармон действительно вышел из Далмации со своей армией и присоединился к войскам Наполеона во время кампании против Австрии. После победы при Ваграме он был произведен в маршалы. По словам исследователя, расшифровать этот код теоретически можно было и без ИИ, однако это потребовало бы значительного времени. За 217 лет криптографам не удалось полностью восстановить содержание письма.