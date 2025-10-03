В крупных городах Казахстана поиск свободного места для парковки остаётся одной из острых проблем, передает BAQ.KZ. Водители теряют время в пробках, получают штрафы за неправильную парковку, а коммерческие и частные парковочные места остаются пустыми, что приводит к убыткам. Именно на решение этих задач нацелен стартап команды X-Space Technology, который представил свою платформу на Astana Hub Battle в рамках форума Digital Bridge 2025.

Основатель стартапа Марат привёл пример Дубая, где ежегодно водители теряют свыше 125 тысяч часов, объезжая город в поисках парковки.

"Так как у водителей нет возможности заранее забронировать парковку, это приводит к цепочке негативных последствий: теряется время, растёт количество штрафов, а порядка 30% городских пробок формируются именно из-за поиска места. При этом тысячи частных парковочных мест остаются пустыми, а бизнес терпит убытки", — отметил он.

Марат подчеркнул, что опыт Дубая показывает масштабы проблемы, и стартап стремится адаптировать решение под условия казахстанских городов.

"Мы хотим, чтобы в Алматы, Астане и других крупных городах водители тратили меньше времени на поиск парковки, а городская инфраструктура работала эффективнее", — сказал он.

Платформа X-Space собирает информацию о парковочных местах, обрабатывает её и формирует рекомендации как для водителей, так и для владельцев парковок и городских администраций.

По словам основателя стартапа Марата, система позволяет прогнозировать трафик, повышать эффективность использования парковочных мест и снижать количество пробок. В перспективе планируется разработка решений для автономных автомобилей, которые смогут самостоятельно парковаться и взаимодействовать с городской инфраструктурой через Центр управления платформы. Стартап уже реализовал пилотные элементы платформы в Дубае, подключив десять локаций и более 1300 активных пользователей. Бизнес-модель проекта предполагает бесплатную версию для пользователей, премиальные подписки, совместное распределение доходов с партнёрами и рекламные интеграции.

Марат отметил, что команда прорабатывает сквозную аналитику и прогнозирует доход с одного пользователя около 300 долларов в год, при этом окупаемость проекта достигается уже на втором месяце работы.