В Казахстане внедрена роботизированная система MISS, предназначенная для планирования и проведения ортопедических операций с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минздрав РК.

Передача роботизированной хирургической системы MISSO прошла в Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова состоялась передача с участием Посла Индии в Казахстане Сайлас Тангал (Y. K. Sailas Thangal).

По словам директора ННЦТО Олжаса Бекарисова, внедрение системы MISSO позволит повысить точность хирургических вмешательств и расширить возможности высокотехнологичной ортопедической помощи.

– Данная система помогает с помощью искусственного интеллекта провести предоперационное планирование, то есть мы делаем компьютерную томографию, смотрим деформацию, закладываем необходимый результат, какую мы хотим видеть ось конечности, убрать деформацию, где какие хрящи, чтобы убрали, компьютер высчитывает алгоритм наших действий. После этого хирург уже в операционной выполняет разрез и дальше после него работает этот активный робот. Он сам выполняет все опилы необходимые, причем, иногда это такие места, где опилы требуют миллиметровой точности, – рассказал Олжас Бекарисов.

По информации Минздрава, ежегодно в Казахстане выполняется около 18 тысяч операций по эндопротезированию, при общей потребности свыше 120 тысяч.