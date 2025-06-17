  • 17 Июня, 23:54
  • BAIGENEWS

II Саммит "Центральная Азия - Китай": Главные заявления и предложения

Подробности в нашем специальном репортаже.

Сегодня, 22:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 22:25
Сегодня, 22:25
106
Фото: Акорда

В Астане подошел к концу II Саммит "Центральная Азия - Китай". Главы государств сверили часы в вопросах безопасности, подтвердили приверженность принципам равноправия и справедливости, а также подписали "Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве". Он станет гарантом выхода международных отношений на принципиально новый уровень. Съемочная группа BAQ.kz весь день работала на площадке. Главные заявления мировых лидеров журналисты собрали в один специальный репортаж. 

Самое читаемое

Наверх