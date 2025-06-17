В Астане подошел к концу II Саммит "Центральная Азия - Китай". Главы государств сверили часы в вопросах безопасности, подтвердили приверженность принципам равноправия и справедливости, а также подписали "Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве". Он станет гарантом выхода международных отношений на принципиально новый уровень. Съемочная группа BAQ.kz весь день работала на площадке. Главные заявления мировых лидеров журналисты собрали в один специальный репортаж.