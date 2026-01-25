В казахстанских школах продолжается внедрение методов обучения с использованием искусственного интеллекта. Одними из первых этот подход начали применять учебные заведения проекта "Келешек мектептері", передаёт BAQ.KZ.

В Астане на базе школ №107, №101, №99 и №104 проходит апробация решений, направленных на оптимизацию работы педагогов и повышение качества образовательного процесса. Учителя используют как отечественные инструменты искусственного интеллекта — Roqed AI, Kashgari и Stem-solutions, так и международную платформу Kahoot.

Для снижения нагрузки на педагогов применяется система RobotAI, которая автоматизирует проверку и оценку контрольных и тестовых заданий. Кроме того, платформа Google Past помогает определить, был ли учебный материал выполнен учеником самостоятельно либо с применением ИИ.

"Искусственный интеллект позволил сделать уроки более наглядными и интерактивными, а также учитывать потребности каждого ученика. Благодаря этому учителя могут уделять больше внимания индивидуальной работе с учащимися", — отметил заместитель директора школы №107 Бекманат Жанаберген.

В школах, участвующих в пилотном проекте, темы по искусственному интеллекту также включены в учебные программы по предметам "Цифровая грамотность" и "Информатика". В младших классах основы ИИ изучаются в игровой форме, а старшеклассники выполняют практические проекты — создают чат-ботов, анализируют данные и рассматривают этические аспекты применения технологий.

Как отмечают специалисты, такой подход способствует развитию у школьников критического мышления, цифровой культуры и ответственного отношения к использованию современных технологий.