II съезд партии «Әділет» проходит в Астане

II съезд партии «Әділет» начался в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

В работе съезда принимают участие делегаты партии, представители общественных и профессиональных объединений.

Среди участников мероприятия лидеры крупных отраслевых объединений, профессиональных ассоциаций и экспертных организаций, представляющих сферы строительства, здравоохранения, образования, транспорта, телекоммуникаций, туризма, предпринимательства, энергетики, цифровых технологий и нефтесервисной отрасли, которые ранее выразили поддержку партии «Әділет». Их представители вошли в состав партии и сегодня принимают участие в формировании ее организационной структуры и реализации программных задач. В их числе Национальная конфедерация работодателей «PARYZ», Гражданский альянс Казахстана, Союз нефтесервисных компаний Казахстана, Ассоциация инвесторов Казахстана, Казахстанская ассоциация операторов связи, Казахстанский автомобильный союз и многие другие организации.

В работе съезда также принимают участие представители партии «AMANAT», вопрос о присоединении которой к партии «Әділет» вынесен на рассмотрение делегатов. Также в повестку дня II Съезда вошли вопросы дальнейшего развития партии, создания региональных филиалов и укрепления организационной структуры.

Перед началом пленарного заседания состоялась стратегическая сессия, в ходе которой делегаты обсудили приоритеты деятельности партии на предстоящий период и актуальные вопросы общественно-политического развития страны.

Партия «Әділет» была создана по инициативе граждан, представляющих различные профессиональные сообщества и общественные объединения. Ее формирование происходило в условиях обновления политической системы страны после принятия новой Конституции Республики Казахстан 15 марта 2026 года.