ИИ следит за безопасностью: на месторождениях Мангистау внедрили систему TUMAR
Система TUMAR распознает нарушения техники безопасности.
На месторождениях Жетыбай и Каламкас в Мангистауской области внедрена интеллектуальная система TUMAR, которая с помощью искусственного интеллекта контролирует соблюдение техники безопасности и помогает предотвращать несчастные случаи на производстве. Об этом сообщили в «КазМунайГаз», передает BAQ.KZ.
Первые опытно-промышленные испытания системы прошли в 2024 году на одной из бригад капитального ремонта скважин дочернего предприятия компании — ТОО «Oil Services Company». В настоящее время оборудование установлено уже для 60 бригад, занимающихся подземным и капитальным ремонтом скважин на указанных месторождениях.
Система TUMAR работает в режиме реального времени и автоматически распознает нарушения техники безопасности и потенциально опасные действия работников. При выявлении угрозы система подает звуковой сигнал, предупреждая сотрудников о риске.
Для обучения алгоритмов искусственного интеллекта было обработано около 15 тысяч изображений, при этом специалисты разметили более 183 тысяч объектов.
TUMAR включает три ключевых сервиса на основе машинного обучения и компьютерного зрения:
контроль использования средств индивидуальной защиты;
контроль безопасной работы с гидравлическим ключом;
контроль нахождения работников в опасных зонах.
В «КазМунайГаз» отметили, что система является собственной разработкой компании и уже доказала свою эффективность. В дальнейшем ее планируют внедрить во всех бригадах подземного и капитального ремонта скважин.
В компании также подчеркнули, что в объявленный Главой государства Год цифровизации и искусственного интеллекта внедрение подобных технологий приобретает особое значение, поскольку обеспечение безопасности работников остается одной из ключевых задач национальной компании.
Самое читаемое
- Дешёвый бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
- Смертельное ДТП в Алматы: за рулём Zeekr находился бизнесмен
- Казахстан и Китай договорились об увеличении количества контейнерных поездов
- Скандал с овербукингом: пассажирку не пустили на рейс FlyArystan из-за перепроданных билетов
- Аэропорты Астаны и Алматы вошли в сотню лучших в мире