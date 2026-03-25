На месторождениях Жетыбай и Каламкас в Мангистауской области внедрена интеллектуальная система TUMAR, которая с помощью искусственного интеллекта контролирует соблюдение техники безопасности и помогает предотвращать несчастные случаи на производстве. Об этом сообщили в «КазМунайГаз», передает BAQ.KZ.

Первые опытно-промышленные испытания системы прошли в 2024 году на одной из бригад капитального ремонта скважин дочернего предприятия компании — ТОО «Oil Services Company». В настоящее время оборудование установлено уже для 60 бригад, занимающихся подземным и капитальным ремонтом скважин на указанных месторождениях.

Система TUMAR работает в режиме реального времени и автоматически распознает нарушения техники безопасности и потенциально опасные действия работников. При выявлении угрозы система подает звуковой сигнал, предупреждая сотрудников о риске.

Для обучения алгоритмов искусственного интеллекта было обработано около 15 тысяч изображений, при этом специалисты разметили более 183 тысяч объектов.

TUMAR включает три ключевых сервиса на основе машинного обучения и компьютерного зрения:

контроль использования средств индивидуальной защиты;

контроль безопасной работы с гидравлическим ключом;

контроль нахождения работников в опасных зонах.

В «КазМунайГаз» отметили, что система является собственной разработкой компании и уже доказала свою эффективность. В дальнейшем ее планируют внедрить во всех бригадах подземного и капитального ремонта скважин.

В компании также подчеркнули, что в объявленный Главой государства Год цифровизации и искусственного интеллекта внедрение подобных технологий приобретает особое значение, поскольку обеспечение безопасности работников остается одной из ключевых задач национальной компании.