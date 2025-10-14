В Алматы запущен новый этап цифровизации правоохранительной системы: в рамках Года профилактики и реализации принципа, провозглашённого Главой государства — "Закон и порядок", полиция внедрила систему видеоаналитики в местах массового отдыха горожан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Интеллектуальные камеры с функцией распознавания лиц и автоматического реагирования на внештатные ситуации уже работают в 12 увеселительных заведениях города, ранее считавшихся точками повышенного риска. Технология способна отслеживать драки, скопления людей, агрессивное поведение, а также мелкие правонарушения, включая курение в неположенных местах.

По словам начальника департамента полиции Алматы Арыстангани Заппарова, система уже доказала свою эффективность:

"С момента запуска системы в этих заведениях не зафиксировано ни одного преступления. При этом алгоритмы позволили своевременно выявить и принять меры по лицам, находившимся в розыске: как по уголовным делам, так и по фактам без вести пропавших. Это наглядный пример того, как современные технологии помогают обеспечивать безопасность граждан", — констатировал он.

Видеоаналитика интегрирована с городским центром оперативного управления, что позволяет полиции моментально реагировать на угрозы, нарушая привычную безнаказанность и обеспечивая неотвратимость ответственности за противоправные действия.

Хотя проект пока находится на пилотной стадии, его результаты уже признаны успешными. В ближайшее время технология будет распространена не только на остальные развлекательные заведения, но и на парки, рынки, торговые центры, спортивные и зрелищные площадки.