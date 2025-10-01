Ректор Калифорнийского университета в Сан-Диего (UC San Diego) Прадип К. Хосла, выступая на заседании Совета по развитию искусственного интеллекта, заявил, что ИИ уже сегодня кардинально меняет подходы в образовании, администрировании и здравоохранении, и именно эти сферы станут драйверами будущих преобразований, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, ещё десять лет назад основной вопрос звучал так: "Станет ли ИИ реальностью?" Сегодня же это технология, которая "фундаментально меняет то, как мы живём и работаем".

Хосла отметил, что в UC San Diego, где обучается 47 тысяч студентов и ежегодный бюджет превышает 10 миллиардов долларов, искусственный интеллект внедрён во все ключевые направления. В образовании университет развивает систему цифровых тьюторов, которые подстраиваются под уровень знаний студентов.

"За сто лет академическая система практически не менялась — печатный станок, радио, телевидение, интернет и даже Всемирная паутина её не изменили. Но ИИ изменит", — подчеркнул он.

По мнению ректора, ИИ позволит не только персонализировать обучение, но и значительно снизить расходы.

"Ассистенты преподавателей очень дороги, а ИИ-тьюторы дают лучшие результаты и при этом экономят средства. Кроме того, ИИ способен автоматически генерировать тесты и задания, снимая нагрузку с преподавателей", — добавил эксперт.

Не менее важна роль технологий в администрировании университетов. В UC San Diego ИИ используется для проверки заявок абитуриентов, ответов на вопросы студентов, распределения грантов и финансовой помощи.

"За последние три года благодаря ИИ мы сократили административный персонал на 20%", — отметил Хосла.

Отдельное внимание уделяется здравоохранению. В университетских клиниках уже работают "AI-enabled hospitals", где данные пациента автоматически собираются, анализируются и помогают врачам принимать решения. Радиологи и другие специалисты активно используют ИИ при диагностике и лечении.

Завершая выступление, Хосла предостерёг от приписывания искусственному интеллекту "божественных свойств".