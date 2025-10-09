В столице Казахстана для дистанционного оказания медицинских услуг и мониторинга здоровья граждан применяются отечественные цифровые решения с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом на рабочем совещании по цифровизации системы здравоохранения сообщила глава Управления общественного здравоохранения Алия Рустемова, передает BAQ.KZ.

С применением ИИ в системе здравоохранения Астаны проводятся:

дистанционная диагностика заболеваний, таких как глаукома, меланома глаз, гипертония и возрастная макулярная дегенерация;

мониторинг основных параметров здоровья пациентов с сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью и гипертонической болезнью;

использование программного обеспечения для диагностики глазных болезней;

комплексный мониторинг и телемедицинская диагностика пациентов.

В рамках акселерационной программы "Astana Smart City Accelerator" проведены пять пилотных проектов.

"Сегодня в столичном здравоохранении уже внедрён ряд решений на базе ИИ. Одним из них является цифровой архив радиологических исследований — система PACS (ВИДИСОФТ), где интегрированы более 4 миллионов исследований. Сроки диагностики сократились с 30 до 3 дней, а качество медицинской помощи повысилось за счёт высокой точности распознавания изображений. В целях борьбы с онкологическими заболеваниями мы ведём работу по централизации радиологических исследований с применением искусственного интеллекта", — отметила Алия Рустемова.

Ранее Президент страны в своём Послании подчеркнул, что искусственный интеллект становится ключевым фактором развития Казахстана и должен быть интегрирован во все сферы — от экономики и государственного управления до образования и науки.