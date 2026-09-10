ИИ сократил сроки радиологического скрининга в Казахстане с 30 до 3 дней

В Казахстане сроки радиологического скрининга с искусственным интеллектом сократились с 30 до 3 дней. Централизованная система исследований охватывает государственные медорганизации в 15 регионах и помогает выявлять рак легких и молочной железы на ранних стадиях, передает BAQ.KZ.

По данным представителя WDSOFT Ерлана Жанибекова, выявляемость рака молочной железы выросла до 32%. Количество исследований увеличилось в четыре раза, а время работы радиолога с одним исследованием сократилось с 40 до 10 минут.

«Выявляемость рака молочной железы увеличилась до 32%, срок проведения скрининговых программ сократился с 30 до 3 дней. Количество исследований выросло в четыре раза, а время работы радиолога с одним исследованием сократилось с 40 до 10 минут», - сообщил Жанибеков.

ИИ работает и во время колоноскопии. Система помогает эндоскопистам замечать эпителиальные образования, которые врач может пропустить при визуальном осмотре.

Руководитель Департамента эндоскопии Национального координационного центра экстренной медицины Мейрам Кусаинов рассказал, что раньше поиск таких образований полностью зависел от врача, при высокой нагрузке отдельные изменения могли остаться незамеченными.

«ИИ помогает нам находить эпителиальные образования на ранней стадии. Раньше во время колоноскопии врач сам смотрел на экран и выявлял их, но из-за большой загруженности бывали случаи, когда такие образования пропускали. Сейчас после выявления врач-эндоскопист сам решает, взять биопсию или удалить образование», - рассказал Кусаинов.

По его словам, раннее выявление позволяет удалить такие образования до того, как они перерастут в злокачественный процесс.