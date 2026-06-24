Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан переходит к новому этапу цифровизации отрасли. В стране создается единая информационная система водных ресурсов, внедряются технологии искусственного интеллекта, развивается космический мониторинг и автоматизация ирригационной инфраструктуры. Об этом на площадке СЦК рассказал вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Одним из ключевых проектов станет Национальная информационная система водных ресурсов. Она должна объединить сведения о реках, водохранилищах, каналах, гидротехнических сооружениях, подземных водах и водопользователях страны.

По словам вице-министра, система позволит вести водный баланс, анализировать объемы водопотребления, отслеживать состояние водохранилищ и работать с данными по трансграничным водным объектам. Кроме того, в нее будут интегрированы современные инструменты мониторинга, включая спутниковые технологии.

"Сегодня система находится на финальной стадии подготовки к промышленной эксплуатации. В ближайшее время планируется завершить необходимые процедуры и обеспечить ее полноценный запуск", – поделился вице-министр.

Отдельное внимание уделяется внедрению искусственного интеллекта. В министерстве рассматривают ИИ как следующий этап цифровой трансформации отрасли.

Технологии планируется использовать для прогнозирования водности рек, анализа спутниковых снимков, выявления потерь воды, оценки состояния инфраструктуры и поддержки управленческих решений.

Особенно актуальным это направление является для Казахстана, значительная часть водных ресурсов которого носит трансграничный характер. Использование космического мониторинга позволит получать независимые данные о состоянии водных объектов и использовать их для анализа и планирования. Для реализации проекта министерство сотрудничает с АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары".

В ведомстве отмечают, что цифровизация должна не только повысить эффективность управления водой, но и стать инструментом обеспечения водной безопасности страны в условиях изменения климата и растущего дефицита водных ресурсов.