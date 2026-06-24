ИИ, спутники и цифровые платформы: как Казахстан меняет систему управления водными ресурсами
Национальная информационная система объединит данные о реках, водохранилищах и водопользователях страны.
Сегодня 2026, 14:47
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