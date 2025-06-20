В ближайшее время в Казахстане заработает Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI – уникальный проект, созданный по поручению Президента и призванный стать флагманом в развитии ИИ-индустрии страны. В интервью BAQ.KZ министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев рассказал как будет устроен центр, что смогут увидеть и получить казахстанцы, и почему этот проект способен кардинально изменить цифровое будущее республики.

"Это уникальный по своей архитектуре и содержанию проект. Центр создаётся как флагманская экосистема, направленная на ускоренное развитие ИИ-индустрии, поддержку научных исследований, коммерциализацию ИИ-продуктов и привлечение инвестиций в соответствующие технологии. Центр станет ключевым элементом в формировании ИИ-ориентированной экономики Казахстана и будет располагаться в восьмиэтажном здании – шаре на Экспо", – сказал Жаслан Мадиев.

Каждый этаж формирует логически завершённый элемент экосистемы, охватывая все этапы жизненного цикла искусственного интеллекта – от популяризации и образования до стартапов, исследований и внедрения в государственное управление и рынок.

1 этаж – общественное пространство

На первом этаже Центра будет размещено открытое общественное пространство, нацеленное на массовую популяризацию искусственного интеллекта. Здесь будут проводиться форумы, лекции, ярмарки вакансий, хакатоны и выставки. Также появятся ИИ-кинотеатр, тематическое кафе, музей технологической сингулярности, выставка робототехники и зона для мероприятий. Планируется вовлекать в ИИ-движение не менее 10 тысяч человек в год.

2-3 этажи – TUMO School

Здесь будут обучаться школьники 9-12 классов (14-18 лет) по современным направлениям: программирование, геймдев, анимация, робототехника, цифровая музыка и другое. Партнёром выступит армянская компания TUMO Ventures, открывшая более 10 подобных школ в мире.

4-5 этажи – Tomorrow School

Подготовка профессионалов в ИИ без преподавателей, по принципу peer-to-peer и через выполнение реальных проектов. Используется платформа 01EDU. 85% выпускников трудоустраиваются в течение полугода, 20% – запускают собственные стартапы.

6 этаж – ИИ-кампус

На 6 этаже планируется развернуть пространство для акселерации стартапов: ежегодно будет запускаться до 100 проектов, в том числе в сфере умных городов, медицины, видеогенерации и финансов. Участники будут участвовать в акселерационных программах от Google, Alchemist, AI’PRENEURS и других.

7 этаж – исследовательские лаборатории

Здесь будет вестись работа над минимум 10 научными исследованиями в год в таких сферах, как робототехника, компьютерное зрение, медицина, NLP, интеллектуальные города. Среди партнёров – Freedom, EPAM, Google.

8 этаж – Gov AI

Зона внедрения ИИ в госуправление: разработка цифровых решений для ЦОНов и госорганов, аналитика в режиме реального времени, до 500 задач ежегодно и до 100 пилотных проектов.

Открытие центра станет ключевым этапом в реализации нацполитики по цифровизации и выведет Казахстан на новый уровень в глобальной ИИ-гонке.

Большое интервью с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности вышло на сайте BAQ.kz накануне. Полную версию содержательного диалога вы можете посмотреть по ссылке.