В Казахстане вопрос защиты данных становится всё более критичным на фоне роста киберугроз. Только за 2025 год в стране зафиксировано более 40 крупных утечек персональных данных, а ущерб от киберпреступлений достиг 16,4 млрд тенге. На этом фоне вопрос хранения данных внутри страны выходит за рамки IT-повестки и становится элементом национальной безопасности.

Корреспондент BAQ.KZ узнала, какие риски несёт хранение данных за рубежом и можно ли считать локализацию гарантией цифрового суверенитета.

Как отметил заместитель генерального директора TSARKA Group Руслан Тургульдинов, сама по себе локализация данных не решает проблему.

«Локализацию данных нельзя считать полной гарантией цифрового суверенитета. Да, она даёт базовый уровень контроля – юрисдикционный и операционный, но глобально не решает вопрос зависимости от внешних технологий. Если данные хранятся внутри страны, но используются иностранные облака, программное обеспечение или оборудование, фактический контроль всё равно остаётся ограниченным», – отметил генеральный директор TSARKA Group Руслан Тургульдинов.

Эксперт подчеркнул, что цифровой суверенитет начинается только там, где государство обладает собственными технологическими возможностями.

«Ключевой момент в том, что цифровой суверенитет начинается тогда, когда данные не только физически находятся внутри страны, но и обрабатываются с использованием отечественной инфраструктуры, программных решений и оборудования. В противном случае сохраняется зависимость от внешних игроков», – пояснил он.

По его словам, в текущей геополитической реальности риски усиливаются: международные IT-компании могут быстро ограничить доступ к технологиям или покинуть рынок.

«Мы видим, как глобальные вендоры могут менять свою стратегию, ограничивать доступ к продуктам или полностью уходить с рынка. Если это касается критической инфраструктуры, это создаёт прямые риски – данные могут стать недоступными, а системы уязвимыми», – добавил генеральный директор TSARKA Group Руслан Тургульдинов.

В этой связи, по его мнению, Казахстану необходимо развивать собственные технологические решения параллельно с локализацией данных.

«Ключевая задача сейчас – не просто хранить данные внутри страны, а инвестировать в развитие собственных решений, особенно в сфере кибербезопасности и управления инфраструктурой. Использование отечественных продуктов становится элементом национальной устойчивости», – отметил Тургульдинов.

Он также рассказал, что в Казахстане уже ведётся работа в этом направлении, включая разработку собственных технологических решений.

«Мы в TSARKA развиваем не только компанию, но и отрасль в целом – создаём собственные решения, включая защищённый смартфон, security-токен, платформу управления инфраструктурой и системы анализа угроз», – сказал генеральный директор TSARKA Group Руслан Тургульдинов.

По мнению эксперта, следующим шагом должно стать усиление законодательной базы.

«Для критической информационной инфраструктуры необходимо постепенно переходить к модели, при которой ключевые системы управления и защиты строятся на отечественных решениях. Это позволит обеспечить не формальный, а реальный цифровой суверенитет», – подчеркнул он.

Отдельное внимание Тургульдинов уделил рискам хранения данных за рубежом.

«Чем больше государственных, финансовых и медицинских сервисов завязано на данные граждан, тем выше цена потери контроля над ними. Основные риски хранения данных за рубежом – это снижение контроля над доступом, зависимость от иностранной юрисдикции и сложности при расследовании инцидентов», – отметил генеральный директор TSARKA Group Руслан Тургульдинов.

По его словам, в случае кибератак или утечек доступ к инфраструктуре за пределами страны может быть ограничен, что усложняет оперативное реагирование.

Таким образом, вопрос хранения данных внутри страны выходит за рамки технической задачи и становится частью национальной безопасности и цифровой независимости государства.