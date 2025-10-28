  • 28 Октября, 11:09

ИИ технологии будут применять в топливно-энергетическом комплексе

Создана специальная группа.

Фото: pixabay

В Казахстане активно прорабатывается вопрос применения технологий ИИ в топливно-энергетическом комплексе. Создана Акселерационная группа по внедрению ИИ в ТЭК, в состав которой вошли представители ведущих компаний отрасли, сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

"Основная задача группы - выявление отраслевых потребностей и консолидация усилий для реализации кейсов внедрения технологий ИИ",  - сообщил Ерлан Аккенженов.

Министр добавил, что параллельно сформирован AI-альянс из глобальных вендеров и IT компаний, имеющих ИИ-решения в отрасли.

Для поддержки отечественных IT разработчиков между министерством и резидентами Astana Hub подписаны меморандумы о совместной апробации и внедрении ИИ-решений в отрасли.

