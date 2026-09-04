ИИ учится говорить с животными: ученые боятся, что человек обратит этот навык против самих животных

Искусственный интеллект все ближе подбирается к задаче, которая еще недавно выглядела фантастикой. Ученые пытаются расшифровать сигналы ворон, китов, мышей, шимпанзе и других животных, а некоторые исследователи допускают, что полноценный двусторонний обмен может появиться уже к 2030 году. Но вместе с возможностью понять животных появляется другой вопрос. Что произойдет, если человек научится обманывать их на их собственном языке, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Биолог Витторио Бальоне изучает черных ворон около 30 лет. В 2018 году он вместе с исследовательницей Даниэлой Канестрари закрепил миниатюрные микрофоны на хвостовых перьях 43 птиц.

Записи быстро превратились в массив из тысяч часов звука. В них перемешивались голоса самих ворон, крики птенцов, другие птицы и окружающий шум. Разбирать все вручную оказалось практически невозможно.

Тогда ученые обратились к машинному обучению.

Модель Earth Species Project научилась отличать звук птицы с микрофоном от голосов других ворон и посторонних источников. Один сигнал особенно заинтересовал Бальоне. Вороны издавали короткий тихий звук, когда на гнездо нападал канюк. После него к месту почти всегда прилетали другие птицы.

Исследователь трактует этот сигнал примерно как просьбу о помощи.

Сегодня у группы уже около 150 тыс. записей. Это один из крупнейших массивов данных о птичьих голосах.

Разговор с животными хотят наладить к 2030 году

Скачок произошел одновременно в двух направлениях. Алгоритмы стали лучше искать закономерности в огромных массивах данных, а биологи получили миниатюрные датчики, которые можно крепить на животных и записывать их поведение в естественной среде.

Инвестор Джереми Коллер, финансирующий исследования в этой области, считает, что настоящий двусторонний обмен между человеком и животным может появиться в течение четырех лет.

«Я абсолютно убежден, что к 2030 году мы взломаем этот код», - говорил он в июне.

Логика исследователей проста. Чем больше записей получает алгоритм, тем выше шанс связать определенный звук с ситуацией, поведением и реакцией других животных.

Так постепенно может появиться своего рода словарь.

Но животное нельзя перевести как иностранный язык

Полного аналога Google Translate для животных, скорее всего, не будет.

Человек в первую очередь опирается на речь. У животных общение может включать запах, движение, цвет, ультразвук, положение тела и другие сигналы.

Еще в 1973 году австрийский зоолог Карл фон Фриш получил Нобелевскую премию за исследования танца пчел. Он показал, что движениями пчелы передают другим информацию о местонахождении пищи.

Поэтому ученым часто недостаточно одного звука. Им приходится одновременно записывать видео и подробно фиксировать происходящее вокруг животного.

Этим летом Бальоне и Канестрари проводили по 14 часов в день в полях на севере Испании. Из замаскированной палатки они снимали ворон и проговаривали на запись, что происходит возле гнезда, чтобы позже алгоритм мог сопоставить ситуацию с конкретными сигналами.

До этого исследователи девять месяцев вручную размечали около 7 тыс. звуков.

Услышать мало. Нужно проверить, что звук означает

Даже если алгоритм находит устойчивую связь между определенным сигналом и событием, ученым нужно доказать, что они правильно поняли его смысл.

Один из распространенных способов называется playback. Животному включают запись голоса другого представителя его вида и смотрят на реакцию.

И вот здесь начинается самая спорная часть исследований.

Бальоне признает, что такой эксперимент может вызвать стресс, нарушить социальные связи и даже спровоцировать конфликт между животными, особенно если человек неверно понял значение сигнала.

История знает тяжелые примеры.

Исследовательница Кэти Пейн рассказывала, как однажды включила слонихе запись голоса ее умершей родственницы. Животное ответило продолжительными стонами и ревом.

Есть и другая проблема. Если группе снова и снова проигрывать запись голоса одного животного, эффект может напоминать создание звукового дипфейка. Остальные со временем способны перестать реагировать на настоящий голос этой особи.

Охотники тоже смогут говорить с животными

Исследователей тревожит не только влияние научных экспериментов.

Директор программы More-Than-Human Life при Нью-Йоркском университете Сесар Родригес-Гаравито напоминает, что технологии уже неоднократно помогали человеку преследовать животных.

В XX веке китобои задействовали сонар, чтобы вынуждать китов подниматься к поверхности. Браконьеры записывали и зацикливали птичьи сигналы, заманивая птиц в ловушки.

Если алгоритм однажды точно установит, какой сигнал вороны означает «здесь безопасно», ту же запись сможет включить охотник.

«У ИИ есть потенциал причинять вред в гораздо большем масштабе», - говорит Родригес-Гаравито.

В опубликованном в 2025 году докладе его команда описала несколько сценариев. Технологии общения с животными могут привлечь к ним толпы людей, дать военным новые способы задействовать животных для поиска морских мин или упростить их поимку и убийство.

На фоне этого некоторые исследователи уже предлагают обсуждать подобие права животных на приватность.

Данные собирают у китов, волков и птиц

Гонка за расшифровкой животного общения требует огромных объемов информации.

Исследователи устанавливают гидрофоны в море, чтобы записывать китов, крепят датчики на волков и создают миниатюрные микрофоны для птиц.

Проект CETI, к примеру, изучает общение кашалотов при помощи машинного обучения и робототехники.

Чем больше данных появляется, тем быстрее развиваются модели. Но защитники животных опасаются, что интенсивность сбора информации начнет менять поведение самих видов, которых ученые пытаются понять.

Ученые спорят, стоит ли отвечать животным

Внутри исследовательского сообщества сформировались два подхода.

Одна группа считает, что человеку следует слушать и расшифровывать сигналы, не пытаясь вступить в разговор.

Другая считает двусторонний обмен необходимым. Без ответа животному невозможно проверить, правильно ли человек понимает смысл его сигналов.

Профессор CUNY Graduate Center Кристин Эндрюс считает эту границу принципиальной.

По ее словам, когда человек начинает отвечать, он фактически входит в социальную жизнь животного.

Эндрюс считает, что подобные эксперименты стоит ограничивать видами, которые сами добровольно контактируют с людьми. Один из примеров, афалины, которые могут в любой момент уплыть от исследователей, но продолжают возвращаться.

За настоящий «разговор» обещают $10 млн

Один из крупнейших стимулов для этой отрасли дает Coller Doolittle Challenge.

Ежегодная премия в $100 тыс. достается исследователям, добившимся заметного прогресса в расшифровке общения животных.

Отдельно объявлена награда в $10 млн за проект, который позволит животному взаимодействовать с исследователями, не осознавая, что за второй стороной находится человек. Условие вдохновлено тестом Тьюринга.

На презентациях финалистов уже демонстрировали эксперименты с дикими полосатыми мышами, шимпанзе и зебровыми амадинами. Животным проигрывали сигналы через динамики или показывали цифровые изображения, имитирующие представителей их вида.

Организаторы в перспективе хотят получить автономное устройство, которое сможет само поддерживать подобный обмен.

Чем умнее становится ИИ, тем сложнее провести границу

Председатель Coller Doolittle Challenge, зоолог Тель-Авивского университета Йосси Йовель признает наличие этических рисков, но считает потенциальную пользу выше возможного вреда.

Родригес-Гаравито относится к перспективе осторожнее. По его мнению, действующие нормы исследований с животными создавались до нынешнего скачка ИИ и не рассчитаны на ситуацию, когда автоматическая система сможет часами генерировать и проигрывать животным их собственные сигналы.

Бальоне продолжает работу над будущим «словарем» ворон, хотя сам не знает, куда приведут его исследования.

Для него главный риск появляется в тот момент, когда полученные знания перестают служить пониманию животных и начинают работать против них.