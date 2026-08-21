ИИ уже применяется в 16 госорганах Казахстана — Дмитрий Мун

Искусственный интеллект в Казахстане становится практическим инструментом государственного управления. Сегодня технологии ИИ применяются в 16 государственных органах и уже использовались при обработке более 1,2 млн обращений граждан. Об этом генеральный директор Q.AI Дмитрий Мун заявил на National Think Tank Forum «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке» в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

В Казахстане развиваются 308 ИИ-агентов

Одним из ключевых направлений становится Национальная платформа искусственного интеллекта. Она интегрирована более чем со 120 государственными базами данных. На платформе уже работают свыше 50 AI-агентов, а общее число развивающихся в стране ИИ-агентов достигло 308.

«Фактически мы создаем своего рода фабрику цифровых агентов. Всего сегодня в Казахстане развивается 308 ИИ-агентов, ориентированных как на граждан, так и на государственных служащих», — отметил Дмитрий Мун.

Отдельные ИИ-сервисы уже применяются в повседневной работе. Так, Qazaq Law предоставил более 130 тыс. юридических консультаций, ИИ-терапевт прошел пилотирование в 38 клиниках, а технология автоматического определения показаний газа ежемесячно используется более чем для 250 тыс. абонентов.

Государство переходит к проактивным услугам

Еще одно направление — использование данных для автоматического определения потребностей граждан.

В Казахстане формируется единый Data Lake, который объединяет данные из 125 государственных баз. На его основе уже реализовано 90 аналитических кейсов.

Одним из ключевых продуктов стала Цифровая карта семьи. В ней оцифрованы более 6,5 млн семей по 100 показателям на основе информации из 20 государственных баз.

«Это переход от принципа “гражданин обращается к государству” к модели, при которой государство само видит жизненную ситуацию гражданина и предлагает необходимую поддержку», — отметил Дмитрий Мун.

Такой подход уже используется через Социальный кошелек. В проактивном формате оказано около 8,7 млн государственных услуг. Система охватывает более 6 тыс. школ и 800 аптек.

Через нее обеспечено свыше 100 млн порций горячего питания для 2,4 млн школьников и выписано более 18 млн рецептов.

Казахстан развивает собственную ИИ-инфраструктуру

Параллельно страна формирует собственную вычислительную и технологическую базу.

Суперкомпьютерный кластер Alem.Cloud, включающий 512 GPU NVIDIA H200, занимает 86-е место в мировом рейтинге TOP500, а кластер Al-Farabium — 103-е место.

На этой инфраструктуре развиваются три национальные языковые модели — KAZLLM, Sherkala и AlemLLM. Крупнейшая из них обучена на массиве в 1,3 трлн токенов.

Кроме того, более 1 млн казахстанцев уже прошли обучение работе с искусственным интеллектом. В их числе 670 тыс. студентов по программе AI-Sana и 300 тыс. педагогов.

eGov ежемесячно используют около 7 млн человек

Цифровые сервисы остаются одним из основных каналов взаимодействия граждан с государством.

Мобильный eGov предоставляет около 1,3 тыс. услуг, которыми ежемесячно пользуются порядка 7 млн человек. Гражданам доступны 40 цифровых документов.

Для предпринимателей развивается eGov Business, где доступны 35 услуг примерно для 90 тыс. пользователей.

По данным, озвученным на форуме, Казахстан занимает 24-е место среди 193 стран в Индексе развития электронного правительства ООН и входит в топ-10 по индексу онлайн-услуг.