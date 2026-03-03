В Казахстане стартовал Год цифровизации и искусственного интеллекта, в рамках которого по всей стране началась реализация конкретных изменений. План, включающий 8 направлений и 100 мероприятий, предусматривает поэтапное внедрение искусственного интеллекта в ключевые отрасли — государственное управление, сельское хозяйство, энергетику, транспорт и образование. Какие конкретные ИИ проекты уже работают, читайте в обзоре BAQ.KZ.

Это этап, направленный не на реализацию отдельных технологических проектов, а на превращение технологий в часть экономической модели страны. Казахстан вступил в новый этап цифровой трансформации. Принятый план охватывает стратегическое и нормативное обеспечение, развитие человеческого капитала, перевод государственных органов на модель GovTech, усиление кибербезопасности, модернизацию цифровой инфраструктуры, цифровизацию отраслей и формирование новой экономики.

Главная цель этих изменений — внедрение искусственного интеллекта не только как инструмента IT-сектора, но и как механизма повышения эффективности государственного управления и реального сектора экономики.

Будет усилена законодательная база

Цифровые преобразования начинаются с укрепления правовой основы. Планируется разработка стратегии «Digital Qazaqstan». Кроме того, предусмотрено принятие не менее 90% ключевых законодательных инициатив в сферах цифровизации, искусственного интеллекта, оборота данных, кибербезопасности, телекоммуникаций и цифровых активов.

Искусственный интеллект войдёт в систему образования

В рамках инициативы AI-SANA искусственный интеллект будет внедрён в школах, высших учебных заведениях и программах переподготовки. На уровне среднего образования будет реализован проект Day of AI Qazaqstan, откроются центры TUMO. Цифровыми и ИИ-навыками планируется охватить не менее 450 тысяч учащихся и педагогов. Запускается первый этап проекта AI University, а в регионах будет расширена сеть школы Tomorrow School.

С 1 сентября 2026 года элементы искусственного интеллекта будут интегрированы в учебные программы. Они будут применяться не как отдельный предмет, а как инструмент, встроенный в содержание различных дисциплин.

Государственные услуги переходят в цифровой формат

Государственные органы будут переведены на модель GovTech. Системы eGov и eGov Business будут расширены, а на базе Национальной платформы ИИ внедрят новые решения. В результате не менее 80% государственных служащих будут обеспечены единым цифровым рабочим местом. Как минимум 50 государственных услуг будут оказываться с применением искусственного интеллекта.

Около 30% информационных систем будут переведены на платформу QazTech.

Платформа AlemGPT направлена на объединение государственных услуг в единую систему. Это позволит автоматизировать процесс получения услуг от начала до конца.

ЦОНы будут переведены в цифровой формат. Учитывая, что ежегодно регистрируется около 15 миллионов обращений, это решение выведет обслуживание граждан на новый уровень.

Цифровые решения внедряются в ведущие отрасли экономики. Управление будет автоматизировано, данные — оцифрованы, сформирована экосистема Big Data. Будут использоваться инструменты ИИ-аналитики, цифровые двойники, IoT-датчики и дроны.

ИИ в сфере безопасности и контроля

Искусственный интеллект будет внедрён в работу полиции. Центры оперативного управления будут развиваться вплоть до районного уровня. В организациях образования технологии ИИ будут поэтапно внедряться для контроля безопасности детей.

В воинских частях установлено более 15 тысяч видеокамер, часть из которых уже использует элементы искусственного интеллекта.

Защита персональных данных

В Цифровой кодекс введено понятие «цифровое пространство гражданина». Все обращения к персональным данным будут фиксироваться. В случае выявления незаконного использования данных будут применяться соответствующие меры.

В сёла будет проведена волоконно-оптическая связь, автодороги обеспечат мобильным интернетом. В 20 городах будет развиваться сеть 5G. 99% граждан получат доступ к высокоскоростному интернету. Индекс комфортности городской среды будет ежегодно расти не менее чем на 15%.