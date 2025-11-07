Министерство науки и высшего образования Казахстана и международная организация ETS объявили о начале стратегического партнерства, направленного на модернизацию Единого национального теста (ЕНТ), который на протяжении более двух десятилетий является ключевым инструментом поступления в университеты страны, передает BAQ.KZ.

Новый формат тестирования будет оценивать не только академические достижения, но и ключевые навыки, необходимые для успеха в жизни и профессии, опираясь на глобальный опыт ETS в сфере оценки знаний.

"Это партнерство знаменует собой поворотный момент в будущем Казахстана, — отметил министр науки и высшего образования РК. — Благодаря сотрудничеству с ETS и внедрению их мирового опыта в сфере оценки знаний, мы открываем новые горизонты для нашей молодежи и задаем пример для других стран. Вместе с университетами и школами мы создаем конкурентоспособную систему поступления в высшие учебные заведения, которая поможет нашим студентам реализовать свой потенциал, укрепит общество и будет вдохновлять на прогресс далеко за пределами Казахстана".

Реализация новой модели ЕНТ откроет казахстанским студентам доступ к современным компетенциям, востребованным на глобальном рынке, и подготовит новое поколение к успешной профессиональной реализации. Модернизированная система обеспечит равные возможности для всех абитуриентов, включая гибкие комбинации тестов, единое оценивание и доступ вне зависимости от региона, школы или языка обучения.

"ETS гордится возможностью привнести наш опыт в сфере оценивания и глобальное видение в Казахстан. Это сотрудничество демонстрирует, как объединение усилий разных стран способствует расширению образовательных возможностей и повышению качества образования, служа примером для всего мира", — подчеркнул генеральный директор ETS Амит Севак.

Применение искусственного интеллекта, адаптивного тестирования и автоматизированного оценивания позволит обеспечить справедливость, надежность и объективность ЕНТ. Казахские специалисты будут участвовать в исследовательских стажировках ETS, что укрепит международное сотрудничество и стимулирует совместные инновации в сфере образовательных измерений и ИИ.

Министерство науки и высшего образования РК и ETS намерены обеспечить открытость и прозрачность процесса реформы, своевременно информируя студентов, преподавателей и университеты о предстоящих изменениях, чтобы обновленный ЕНТ максимально соответствовал современным образовательным стандартам и ожиданиям общества.