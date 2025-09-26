В мажилисе прошли Парламентские слушания, посвящённые вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ) в Казахстане, сообщает BAQ.KZ. Председатель мажилиса Ерлан Кошанов напомнил, что президент Касым-Жомарт Токаев не раз подчёркивал значимость развития ИИ — от выступления на 80-й сессии ООН до недавнего Послания народу Казахстана, где поставил задачу за три года превратить Казахстан в цифровое государство.

Нам необходима казахстанская модель искусственного интеллекта. Она должна быть безопасной для граждан, эффективной для экономики, отвечать национальным интересам и придавать импульс прогрессивному развитию страны. Это не просто вызов современности — это состязание знаний и умов, — подчеркнул Кошанов.

Спикер отметил, что на глобальном уровне идёт гонка технологий, и именно вопросы этики и безопасности должны находиться в центре внимания. Эти положения уже закреплены в новом законе об искусственном интеллекте, принятом мажилисом. Кошанов также обратил внимание на дискуссии в обществе о применении ИИ в образовании: важно, чтобы технология стала помощником, а не заменой учителю.

По его словам, принятие закона об ИИ — лишь первый шаг. Впереди — подготовка подзаконных актов и этических норм, разработка отраслевых дорожных карт и внедрение практических решений, которые будут приносить реальную пользу гражданам. В слушаниях приняли участие и.о. министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, эксперт Всемирного экономического форума Хенрик фон Шейл, а также представители IT-компаний и экспертного сообщества.

На полях мероприятия прошла выставка проектов в сфере ИИ, цифровых технологий и инноваций, где госорганы и IT-компании представили более 20 разработок — от сервисов для медицины и образования до решений в логистике и строительстве.