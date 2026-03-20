В Казахстане активно внедряются технологии искусственного интеллекта в системе здравоохранения – в диагностике заболеваний и оптимизации работы врачей. Сегодня ИИ-решения уже применяются в сотнях медицинских организаций, а их использование позволяет ускорить диагностику и снизить нагрузку на медперсонал. Об этом сообщили в ответе на официальный запрос корреспондента BAQ.KZ.

Где применяют ИИ

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, на сегодняшний день в медицинских организациях страны реализуется ряд проектов с применением искусственного интеллекта. Технологии используются при обработке флюорографии, маммографии, рентгенографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии. ИИ помогает выявлять инсульт, рак легких, рак молочной железы и пневмонию.

Распоряжением Премьер-министра утвержден перечень приоритетных ИИ-проектов, среди которых Cerebra, WDSoft, AIDentis, Med365 и ИИ-агенты. Ведомством также реализуется план мероприятий по внедрению ИИ-решений с постоянным мониторингом международных и отечественных практик.

Помощь врачам

ИИ-алгоритмы применяются прежде всего для анализа медицинских изображений и повторной интерпретации результатов исследований, а также обработки лабораторно-инструментальных данных при диагностике инсульта, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Одним из ключевых решений стал AI-ассистент врача ALIMA, который уже используют 9 тысяч врачей в более чем 700 медицинских организациях. Его применение позволяет снизить количество ошибок и оптимизировать рабочее время врача до 20%.

Диагностика

Система диагностики инсульта Cerebra внедрена в 10 инсультных центрах с охватом 7,6 тысячи пациентов. В дальнейшем проект планируется расширить еще на 32 центра. Использование ИИ позволяет сократить время диагностики в три раза, а экономия на реабилитации может достигать 40%.

В сфере онкологии внедряется решение WDSoft для диагностики рака легких и молочной железы. На сегодня оно охватывает 190 медицинских организаций в 12 регионах, при этом централизовано более 8 млн медицинских изображений. Ожидается, что это позволит увеличить выявляемость рака молочной железы на ранней стадии на 35%.

Также применяется решение Aidentis для анализа стоматологических рентгеновских снимков. Оно используется более чем в 65 клиниках и позволяет сократить время диагностики с одного часа до одной минуты.

Где уже работает

В министерстве сообщили, что проекты уже внедрены в ряде регионов страны и продолжают масштабироваться. В частности, система Cerebra прошла апробацию в 49 инсультных центрах и внедрена в Астане, Таразе, а также в Мангистауской, Акмолинской и Алматинской областях. Решения WDSoft и Aidentis также проходят этапы расширения.

В ведомстве подчеркнули, что все процессы реализуются в соответствии с требованиями законодательства в сфере кибербезопасности и здравоохранения. Созданы основные и резервные центры обработки данных, осуществляется мониторинг инцидентов, резервное копирование и регулярный аудит безопасности.

«Министерством обеспечение защиты персональных данных пациентов проводится в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в сфере защиты персональных данных, кибербезопасности и здравоохранения», - заявили в Минздраве.

Что дальше

В дальнейшем планируется расширение применения искусственного интеллекта. Среди перспективных направлений – развитие телемедицины, системы раннего выявления заболеваний, интеллектуальное управление потоками пациентов и персонализированные цифровые сервисы.

В министерстве отметили, что внедрение ИИ позволит повысить доступность медицинской помощи, улучшить качество диагностики и эффективность управления системой здравоохранения. Работа в этом направлении будет продолжена совместно с медицинским и IT-сообществом.