В Москве на площадке международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026 состоялся первый казахстанско-российский диалог государственных органов о внедрении ИИ. Программа была посвящена гражданским сценариям применения ИИ в здравоохранении, образовании, транспорте, государственном и региональном управлении.

На открытии AI Journey 2026 Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил, что стратегическая цель страны - в достаточно короткие сроки стать полноценным цифровым государством. «Утверждена Общенациональная стратегия Digital Qazaqstan, приняты Закон «Об искусственном интеллекте» и Цифровой кодекс. Таким образом, сформирована необходимая правовая и институциональная основа для динамичного развития новой цифровой экономики. Самое главное, данная масштабная работа поддерживается нашим обществом, потому что приносит реальную пользу гражданам и бизнесу», - сообщил Президент.

На открытии казахстанско-российского диалога государственных органов о внедрении ИИ приняли участие первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Ростислав Коняшкин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, а также старший вице-президент - руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

«Для Казахстана важно, чтобы внедрение искусственного интеллекта давало понятный результат в повседневной жизни граждан и работе бизнеса. В здравоохранении это поддержка врачей и повышение качества медицинской помощи, в образовании - помощь педагогам и ученикам, на транспорте и в управлении городами - более точная аналитика и оперативная обработка информации. При оценке ИИ-проектов мы ориентируемся на конкретные изменения: сокращение сроков, снижение нагрузки на специалистов и удобство сервисов для людей», - отметил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин.

Программа включала два блока - отраслевой и региональный. Основное внимание было уделено практическому применению ИИ в здравоохранении, финансах, транспорте, просвещении, науке, высшем образовании и промышленности.

В отраслевом блоке с казахстанской стороны выступили вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов, вице-министр финансов Асет Турысов, вице-министр транспорта Дамир Кожахметов, вице-министр просвещения Сергей Компаниец, вице-министр науки и высшего образования Динара Щеглова, вице-министр промышленности и строительства Дархан Мырзабаев.

Российскую сторону представили заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков, первый заместитель министра финансов Павел Кадочников, директор департамента цифрового развития Министерства транспорта АртемЮренков, директор департамента цифровой трансформации и приоритетных проектов, Министерство просвещения, Андрей Горобец,директор департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий, Министерство науки и высшего образования,Марина Францева, заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.

Представленные материалы охватили ИИ-инструменты для медицинской диагностики и поддержки врачебных решений, обработки налоговой и бюджетной информации, диагностики транспортной инфраструктуры, персонализации обучения и анализа геологических данных.

Региональный блок был посвящён использованию данных и ИИ в управлении территориями и городскими сервисами. Казахстанские решения представили заместитель акима Астаны Евгений Глотов, заместитель акима Алматы Олжас Смагулов, заместитель акима Акмолинской области Ернар Жаркешов и руководитель управления цифровых технологий Карагандинской области Константин Ильницкий.

С российской стороны участвовали Советник руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Онтоев, вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Константин Оболтин.

Астана представила систему видеоаналитики для общественной безопасности. Презентация Алматы была посвящена городским данным, ИИ-ассистенту и инфраструктуре Almaty AI City. Акмолинская область продемонстрировала информационно-аналитическую платформу Smart Aqmola, Карагандинская область - применение больших данных и ИИ в управлении парковками, светофорами и контроле качества дорог.Практическое назначение представленных инструментов - ускорять обработку информации, снижать объём ручных операций и помогать специалистам принимать решения на основе данных.