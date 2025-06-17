ИИ-видео с Бишимбаевым и актером Шарипом: полиция отказалась возбуждать дело
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Скандальное ИИ-видео, где рядом с осужденным экс-министром Куандыком Бишимбаевым сидит актер Шарип Серик снова в центре внимания. По данному факту правоохранительные органы не нашли оснований для возбуждения уголовного дела, передает BAQ.KZ.
Ранее казахстанский актер Шарип Серик обратился в полицию Алматы с заявлением о распространении ложной информации после появления в интернете видео, сгенерированного с помощью искусственного интеллекта.
Сам автор видео тогда опубликовал его в Instagram и пояснил, что ролик является "творческой интерпретацией его гражданской позиции".
Контент-мейкер также заявил, что не ставил целью дискредитацию кого-либо. По его словам, в действиях нет признаков преступления.
По результатам проведённой проверки, в полиции не усмотрели нарушений законодательства — в частности, законов о неприкосновенности частной жизни и защите персональных данных.
"По итогам проверки принято решение об оставлении обращения без рассмотрения в связи с отсутствием состава правонарушения", — прокомментировали в полиции.
Скандальное видео вызвало большой резонанс в соцсетях — пользователи делились кадрами, обсуждали подлинность изображения, некоторые предположили, что видео может быть подделкой. Тем не менее, доказать факт генерации с помощью ИИ в рамках действующего законодательства оказалось невозможно.
Между тем, эксперты отмечают, что развитие технологий может в будущем вызвать необходимость корректировки правовой базы, особенно в части защиты цифровой идентичности и персональных данных.
Напомним, данное видео завирусилось тогда, когда возлюбленная популярного казахстанского актера Шарипа Серика, Алия Бутеева, опубликовала в Instagram пост, в котором обвинила его в избиении. Девушка разместила видео, на котором актёр насильно выводит её из лифта, а также фотографии своего лица с предположительными следами ударов. Позже казахстанский актер записал видеообращение после обвинений в избиении девушки, в котором признал свою вину и извинился за насилие.
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