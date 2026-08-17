В Пекине набирает популярность необычный бар, ставший местом встреч разработчиков, инвесторов и студентов, работающих в сфере искусственного интеллекта. Заведение расположено в технологическом районе Чжунгуаньцунь, сообщает thenextweb.com.

Бар открыл в прошлом году независимый разработчик ИИ Сун Дэ. Заведение находится на улице стартапов Inno Way неподалеку от ведущих китайских университетов Цинхуа и Пекинского университета, а также офисов технологических компаний, включая DeepSeek и Microsoft.

По словам владельца, за одним столом здесь могут оказаться сотрудники разных лабораторий и конкурирующих компаний, а также студенты и исследователи, обсуждающие развитие отрасли.

Вместо Wi-Fi – еще и DeepSeek

Одной из особенностей бара стал бесплатный неограниченный доступ к токенам DeepSeek для программирования. Посетители могут подключиться к ИИ-агенту заведения через Wi-Fi.

«Мы говорим, что ИИ – это будущая коммунальная услуга, такая же, как вода, электричество и интернет. ИИ должен быть как Wi-Fi», – считает Сун Дэ.

В заведении регулярно проводят семинары разработчиков, встречи исследователей и мероприятия, посвященные моделям с открытым исходным кодом.

Напитки могут начать подавать роботы

Большую часть внутренних процессов владелец уже автоматизировал при помощи ИИ. Система управляет бронированием, учетом запасов, коммунальными системами и программой членства.

Следующим шагом должны стать гуманоидные роботы, которые будут подавать посетителям напитки. Владелец планирует увеличить площадь пекинского заведения, а в июне уже открыл филиал в Шанхае. Коммерчески успешным проект пока не стал.

«Бар полностью убыточен. Напитков мы бесплатно раздаем примерно в десять раз больше, чем продаем», – признался Сун Дэ.

Несмотря на это, бар фактически превратился в неформальную площадку для китайского ИИ-сообщества на фоне стремительного развития отрасли в стране.