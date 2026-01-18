В одной из школ Астаны внедрена система видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта, которая в режиме реального времени следит за безопасностью и порядком среди учащихся. Речь идет о школе №107, расположенной в Есильском районе столицы, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата.

Учебное заведение открылось в 2024 году и полностью перешло на цифровую модель работы. Сегодня здесь обучаются 847 школьников, с которыми работают 63 педагога. В рамках пилотного проекта на камеры видеонаблюдения установлена система искусственного интеллекта, разработанная компанией Protector AI.

По словам директора школы Айгуль Бейсенбиной, ИИ-камеры способны автоматически выявлять агрессивное поведение и нарушения дисциплины. В случае инцидента система фиксирует происходящее и мгновенно направляет видеозапись руководству школы.

"Если фиксируется насилие или агрессия со стороны учащихся, информация сразу поступает мне. После этого мы приглашаем родителей и проводим разъяснительную работу", — пояснила директор.

Кроме того, система анализирует эмоциональное состояние детей. Если учащийся демонстрирует признаки агрессии более пяти раз, с ним проводится дополнительная педагогическая и психологическая работа. Основная цель проекта — не реагирование на происшествия, а их профилактика.

В школе отмечают, что число учеников продолжает расти: на момент открытия здесь обучались 242 ребенка, в ближайшее время планируется увеличение контингента до 1 200 человек. В таких условиях ИИ помогает компенсировать человеческий фактор, так как постоянный визуальный контроль всех камер невозможен.

Искусственный интеллект используется и в образовательном процессе. Педагоги прошли специальные курсы и применяют ИИ для создания тестов, заданий, виртуальных лабораторий и интерактивных материалов. Это позволяет экономить время, повышать вовлеченность учеников и точнее отслеживать их прогресс.

Дополнительно на первом этаже школы установлен большой LED-экран, где ИИ в интерактивном формате знакомит посетителей с деятельностью учебного заведения.