ИИ вместо отчетов: Казахстан меняет систему государственной статистики

На V Евразийском экономическом форуме Казахстан представил одну из самых масштабных цифровых реформ в сфере государственной статистики. Руководитель Бюро национальной статистики Казахстана Максат Турлубаев рассказал международным экспертам о переходе страны к новой модели статистики, основанной на искусственном интеллекте и больших данных, передает BAQ.kz.

Выступление прошло в рамках панельной сессии, посвященной современным цифровым технологиям в статистике. Главной темой обсуждения стало то, как ИИ меняет подходы к анализу экономики и государственного управления.

Статистика в режиме реального времени

По словам Максата Турлубаева, сегодня меняется сама философия статистики. Если раньше государственные отчеты формировались месяцами, то теперь общество и бизнес ожидают получать точную аналитику практически мгновенно.

"Сегодня меняется сама философия статистики. Пользователи больше не готовы ждать месяцы ради отчетов - они ожидают получать глубокую аналитику, точные данные и объективную картину происходящего практически в режиме реального времени", - заявил глава Бюро.

В Казахстане искусственный интеллект уже внедряется практически на всех этапах статистической работы - от сбора данных до их обработки и взаимодействия с пользователями.

Как мобильные телефоны помогают считать туристов

Одним из самых заметных примеров цифровизации стала система анализа туристических потоков на основе мобильного позиционирования.

Теперь статистика туризма строится не только на выборочных опросах или отчетах гостиниц. Система способна видеть реальные перемещения людей, популярные маршруты, продолжительность поездок и сезонные изменения активности.

По сути, речь идет о создании цифровой модели поведения людей и экономической активности.

"Фактически мы переходим от выборочных наблюдений к анализу реальных процессов, происходящих в экономике и обществе", - подчеркнул Турлубаев.

ИИ начал считать инфляцию

Отдельное внимание на форуме уделили использованию искусственного интеллекта при расчете инфляции.

Если раньше индекс потребительских цен формировался примерно на основе 120 тысяч наблюдений, то сегодня система анализирует уже 36,9 миллиона ценовых данных по всей стране.

ИИ автоматически распознает товары, сопоставляет разные названия продукции и классифицирует их в единой системе. Это позволяет значительно повысить точность расчетов.

По словам главы Бюро, в отдельных категориях система обрабатывает десятки тысяч различных вариантов названий одного и того же товара.

С января 2026 года данные по 75 товарным позициям уже включены в официальный расчет инфляции. Дополнительно государство расширяет использование альтернативных источников информации, включая технологии веб-парсинга.

Чат-боты и цифровые сервисы

Параллельно развивается и цифровая инфраструктура для пользователей статистики.

На форуме представили аналитический чат-бот Статистического бизнес-регистра, который помогает автоматически получать данные о предприятиях, видах экономической деятельности и динамике показателей бизнеса.

Кроме того, в стране развивается AI-инфраструктура Единого контакт-центра.

Одним из первых успешных примеров стал чат-бот "Sanaq Myrza", созданный во время подготовки сельскохозяйственной переписи 2025 года. Система позволила автоматизировать консультации респондентов и существенно снизить нагрузку на операторов.

Бумажной отчетности станет меньше

Как отметил Максат Турлубаев, внедрение цифровых технологий уже дает заметный эффект.

За счет автоматизации статистическая отчетность для бизнеса и граждан была сокращена на 30%.

Сегодня система официальной статистики Казахстана интегрирует данные из 36 административных и четырех альтернативных источников.

По словам главы Бюро, большие данные и искусственный интеллект постепенно становятся одним из ключевых ресурсов современного государства.

"Мы видим, как формируется новая модель data-driven governance - государственного управления, основанного на данных, точной аналитике и цифровых решениях", - заявил он.

Почему это важно

Фактически Казахстан делает ставку на переход к новой модели управления, где многие государственные решения будут приниматься не на основе разрозненной отчетности, а на базе анализа огромных массивов данных в реальном времени.

Это может изменить подходы к прогнозированию инфляции, развитию туризма, поддержке бизнеса, планированию инфраструктуры и социальной политики.

Тема цифровой трансформации стала центральной и для самого V Евразийского экономического форума, который проходит под лозунгом: "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект".

В мероприятии принимают участие главы государств ЕАЭС, представители международных организаций, бизнеса и экспертного сообщества.