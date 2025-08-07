В столичном Astana Hub прошёл Demo Day программы AI’preneurs – акселерационной платформы, направленной на развитие казахстанских стартапов в сфере искусственного интеллекта. Более десятка амбициозных команд представили свои разработки потенциальным инвесторам, журналистам и экспертам индустрии. Одним из самых ожидаемых стал проектов OMIR AI – медицинский стартап, который, по замыслу авторов, должен кардинально изменить подход к интерпретации медицинских анализов и снижению нагрузки на врачей. Корреспондент BAQ.KZ пообщался с основателем и CEO стартапа Саятжаном Мади.

"Мы выяснили проблему искусственного интеллекта в сфере применения именно в медицине. Сейчас модно применять ИИ во всех сферах, но, к сожалению, технологии пока не работают безупречно. Часто возникают галлюцинации, разность ответов на одни и те же вопросы. А цена ошибки в медицине слишком высока", — говорит Мади.

По его словам, OMIR AI не просто анализирует данные пациента, он использует медицинские математические уравнения, чтобы свести к минимуму риски ошибки. Принцип прост: человек фотографирует или загружает PDF-отчёт из лаборатории, ИИ считывает и интерпретирует показатели, после чего предлагает, к какому специалисту стоит обратиться. Весь процесс занимает не более двух минут.

"У человека глубокий анализ занимает 20 минут, наш алгоритм справляется за 2. Это не просто чтение текста — это разбор по формулам", — поясняет разработчик.

Сейчас продукт работает в закрытом режиме, но уже прошёл апробацию под наблюдением профессора медицинских наук.

"Наша цель — интеграция в государственные цифровые платформы. Мы хотим, чтобы OMIR AI был бесплатным, доступным всем казахстанцам и снизил нагрузку на врачей общей практики, особенно в пиковые периоды, как это было во время пандемии COVID-19", — подчёркивает Мади.

Он отмечает, что OMIR AI не ставит диагноз, это задача сертифицированного врача. Продукт лишь даёт научно обоснованные рекомендации, которые пользователь может затем обсудить со специалистом.

"Врачи и так пользуются ChatGPT. Но, к сожалению, он не гарантирует точность. В медицине любая ошибка — это слишком дорого. Поэтому мы и сфокусировались на том, чтобы устранить этот риск", — добавил он.

Автор фото: Арман Мухатов