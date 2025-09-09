ИИ внедряется во все ключевые сферы экономики Казахстана – Жаслан Мадиев
В транспорте и логистике создается система Smart Cargo.
В Казахстане расширяется использование технологий искусственного интеллекта. По словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслана Мадиева, ИИ уже внедряется в строительство, агросектор, медицину, транспорт и другие отрасли, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Сегодня технологии искусственного интеллекта внедряются во все ключевые сферы экономики. В строительстве запускается единая цифровая платформа для сквозного учета и планирования. В агросекторе – спутниковый мониторинг земель и урожайности. В геологии и водной сфере – цифровые платформы для эффективного управления ресурсами", – отметил Жаслан Мадиев.
По его словам, особое внимание уделяется кибербезопасности. Сейчас внедряется интеллектуальная система противодействия киберпреступлениям.
ИИ внедряется и в других сферах. В транспорте и логистике создается система Smart Cargo, которая позволит оптимизировать грузоперевозки. В медицине запускаются сервисы мониторинга качества медицинских услуг, а в предпринимательстве – решения для администрирования и документооборота.
"Все инициативы будут разрабатываться в сотрудничестве с государственными органами отраслей", – резюмировал Мадиев.
