ИИ внедрят на теплосети и электролинии Казахстана
В Казахстане по поручению Президента продолжается цифровая трансформация топливно-энергетического комплекса с акцентом на внедрение искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.
О ходе этой работы рассказал министр энергетики Ерлан Аккенженов в рамках серии итоговых пресс-конференций Правительства.
Глава ведомства сообщил, что в стране разрабатывается Единая система управления топливно-энергетическим комплексом EnergyTech, которая станет ключевым инструментом цифровизации отрасли. По его словам, при формировании системы особое внимание уделяется практическому применению технологий искусственного интеллекта.
Министр отметил, что совместно с представителями рынка уже определены основные потребности отрасли и прорабатываются конкретные сценарии использования ИИ. В центре внимания находятся задачи, напрямую влияющие на надежность инфраструктуры и эффективность расходов.
Одним из приоритетных направлений стала дефектоскопия воздушных линий электропередачи, а также внутритрубная диагностика теплосетей. Эти технологии позволяют выявлять скрытые повреждения и износ оборудования в тех местах, где визуальный осмотр невозможен, что значительно повышает качество ремонта и снижает аварийные риски.
По словам Ерлана Аккенженова, внедрение ИИ в диагностику инженерных сетей дает существенный экономический эффект. За счет более точного выявления проблем и отказа от избыточных ремонтов удается оптимизировать затраты, а совокупная экономия может исчисляться десятками миллиардов тенге.
Ожидается, что дальнейшее развитие EnergyTech и масштабирование решений на базе искусственного интеллекта позволит не только повысить надежность энергоснабжения, но и создать более устойчивую и технологичную модель управления энергетическим комплексом страны.
