ИИ выходит на рельсы: как цифровизация меняет железные дороги Казахстана
Цифровизацию активно внедряют в сферу транспорта.
Зимой на севере Казахстана температура падает ниже –40, летом рельсы накаляются под палящим солнцем. В таких условиях железнодорожная техника должна сохранять надёжность десятилетиями, ведь один сбой способен остановить движение целых направлений. Чтобы справляться с нагрузками и повысить эффективность перевозок, отрасль всё активнее обращается к цифровым решениям. Искусственный интеллект становится инструментом, который меняет систему безопасности, оптимизации и управления на железной дороге.
О том, какие именно изменения происходят в отрасли, рассказал журналисту BAQ.kz управляющий директор Alstom по Западной и Центральной Азии Жером Бойе.
Цифровая безопасность
В железнодорожной отрасли ошибки обходятся слишком дорого: речь идёт не только о стоимости оборудования, но и о жизнях пассажиров. Поэтому здесь внедряются технологии, которые позволяют инженерам заранее предвидеть сбои и устранять их ещё до возникновения аварийных ситуаций.
"Мы используем предиктивные технологии, которые позволяют прогнозировать возможные инциденты на линии. Это помогает своевременно выявлять риски и избегать препятствий. Параллельно тестируются новые технические решения, чтобы гарантировать абсолютную надёжность оборудования и сценариев его использования", — отметил Жером Бойе.
Человеческий фактор под контролем
Сложные задачи ставит и эксплуатация. Машинисты проводят десятки часов в дороге, и потеря внимания даже на секунду может привести к серьёзным последствиям. Поэтому всё чаще ИИ используется как дополнительный инструмент, поддерживающий работу человека и снижающий вероятность ошибок.
По его словам, на сегодняшний день внедряются инструменты, которые снижают риск человеческого фактора: предотвращают засыпание, отвлечение или потерю внимания машинистов. Большая работа ведётся и в области прогнозирования трафика: ИИ помогает оптимизировать движение поездов, делая перевозки более плавными и снижая себестоимость километра.
Новые роли для человека и машины
Цифровизация меняет и сами подходы к организации работы. Алгоритмы берут на себя часть задач, но это не означает вытеснения специалистов - напротив, отрасль предъявляет новые требования к квалификации и создаёт другие форматы занятости.
"Каждое новое поколение технологий частично заменяет людей, но одновременно создаёт новые задачи и рабочие места. Сегодня ИИ активно применяется в анализе больших массивов данных и в поддержке принятия решений. Но пока мы не имеем роботов, которые могли бы адаптироваться к производственным задачам так же быстро и гибко, как это делают наши сварщики и специалисты", — рассказал спикер.
Казахстанский контекст
Для Alstom Казахстан - один из ключевых рынков в регионе. Здесь одновременно идёт процесс локализации производства и внедрения цифровых инструментов. Компания работает через сеть промышленных площадок и сервисных центров, что позволяет обеспечивать и выпуск техники, и её обслуживание в условиях экстремального климата.
Сегодня в стране занято 1300 сотрудников, половина которых занимается производством, а вторая половина - сервисом и техническим обслуживанием. За годы работы в Казахстане было собрано более 400 локомотивов для КТЖ, ещё около 40 эксплуатируются в Азербайджане. При этом оборудование адаптируется под температурные перепады, а сервисные решения создаются внутри страны, чтобы максимально быстро реагировать на потребности заказчика.
Вектор на будущее
Искусственный интеллект уже показывает практическую пользу: он прогнозирует неисправности, помогает выстраивать графики движения и снижает нагрузку на персонал. Но ключевая задача цифровой трансформации не сводится к автоматизации.
Главное - выстроить систему, в которой технологии усиливают опыт специалистов, обеспечивая надёжность и безопасность железнодорожных перевозок.
