Искусственный интеллект выявляет свалки и пожары: Казахстан внедряет экологические ИИ-системы
В рамках целей устойчивого развития, связанных с климатом и экологией, Мадиев сообщил о внедрении ИИ-агента по выявлению незаконных свалок.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что Казахстан внедряет цифровые решения для охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата, передаёт BAQ.KZ.
"Мы внедряем ИИ-агента по выявлению свалок. Система анализирует фото и видео с дронов, камер и спутников, автоматически находит незаконные свалки и оценивает масштаб загрязнения", — рассказал министр.
Он также отметил, что в стране создаётся Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, включающий геоинформационную платформу с информацией о лесных массивах, экосистемах и животном мире.
Отдельное направление — автоматизированная система раннего обнаружения пожаров.
"Она анализирует изображения и данные с датчиков в реальном времени, что позволяет оперативно выявлять очаги возгораний. Прогнозируется охват ранним обнаружением пожаров на 14 миллионов гектаров лесов, то есть около 15% территории страны", — уточнил Жаслан Мадиев.
Самое читаемое
- Канал протяженностью 15 км реконструируют в Туркестанской области
- В Астане задержали иностранцев, нелегально занимавшихся ремонтом
- Ипотека под давлением: почему казахстанские банки массово приостановили выдачу жилищных кредитов
- Байден впервые появился на публике после сообщений о лечении рака простаты
- В Астану экстрадирован бывший адвокат, находившийся в международном розыске за коррупцию