Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что Казахстан внедряет цифровые решения для охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата, передаёт BAQ.KZ.

"Мы внедряем ИИ-агента по выявлению свалок. Система анализирует фото и видео с дронов, камер и спутников, автоматически находит незаконные свалки и оценивает масштаб загрязнения", — рассказал министр.

Он также отметил, что в стране создаётся Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, включающий геоинформационную платформу с информацией о лесных массивах, экосистемах и животном мире.

Отдельное направление — автоматизированная система раннего обнаружения пожаров.