  • 20 Октября, 14:22

Искусственный интеллект выявляет свалки и пожары: Казахстан внедряет экологические ИИ-системы

В рамках целей устойчивого развития, связанных с климатом и экологией, Мадиев сообщил о внедрении ИИ-агента по выявлению незаконных свалок.

Сегодня, 13:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Freepik.com Сегодня, 13:07
Сегодня, 13:07
77
Фото: Freepik.com

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что Казахстан внедряет цифровые решения для охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата, передаёт BAQ.KZ.

"Мы внедряем ИИ-агента по выявлению свалок. Система анализирует фото и видео с дронов, камер и спутников, автоматически находит незаконные свалки и оценивает масштаб загрязнения", — рассказал министр.

Он также отметил, что в стране создаётся Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, включающий геоинформационную платформу с информацией о лесных массивах, экосистемах и животном мире.

Отдельное направление — автоматизированная система раннего обнаружения пожаров.

"Она анализирует изображения и данные с датчиков в реальном времени, что позволяет оперативно выявлять очаги возгораний. Прогнозируется охват ранним обнаружением пожаров на 14 миллионов гектаров лесов, то есть около 15% территории страны", — уточнил Жаслан Мадиев.

Самое читаемое

Наверх