ИИ начнет проверять строительные проекты в Казахстане
В Казахстане внедряют BIM и искусственный интеллект для проверки проектов. Это сократит сроки экспертизы и упростит процессы.
Строительная отрасль переходит на BIM и искусственный интеллект. Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев, передает BAQ.KZ.
«На этапе проектирования и государственной экспертизы планируется внедрение искусственного интеллекта для проверки BIM-проектов», - сказал министр.
По его словам, для этого строительные нормативы переводятся в машиночитаемый формат, что позволит проводить предварительную проверку проектов и сократить сроки экспертизы.
Это также устранит различия в сроках рассмотрения типовых проектов в разных регионах с учетом особенностей грунтов и сейсмичности, а также обеспечит единые и прозрачные правила государственной экспертизы по всей стране, отметил министр.
«Параллельно BIM планируется внедрить как обязательный стандарт проектирования, на первом этапе – в промышленном строительстве».
