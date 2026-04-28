Строительная отрасль переходит на BIM и искусственный интеллект. Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев, передает BAQ.KZ.

«На этапе проектирования и государственной экспертизы планируется внедрение искусственного интеллекта для проверки BIM-проектов», - сказал министр.

По его словам, для этого строительные нормативы переводятся в машиночитаемый формат, что позволит проводить предварительную проверку проектов и сократить сроки экспертизы.

Это также устранит различия в сроках рассмотрения типовых проектов в разных регионах с учетом особенностей грунтов и сейсмичности, а также обеспечит единые и прозрачные правила государственной экспертизы по всей стране, отметил министр.

«Параллельно BIM планируется внедрить как обязательный стандарт проектирования, на первом этапе – в промышленном строительстве».