Единый контакт-центр акимата Астаны iKOMEK109 представил новую версию информационной платформы — iKOMEK 2.0, разработанную для повышения качества обслуживания горожан и ускоренного реагирования на обращения. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы сообщил руководитель центра Аскар Таксимов, передаёт официальный сайт акимата, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, обновление стало необходимостью, так как предыдущая система морально и технически устарела, не поддерживала интеграцию с другими сервисами и ограничивала функциональность операторов и служб.

Что изменилось:

Повышенная прозрачность: теперь пользователи могут видеть всю историю своих обращений, отслеживать статус и оценивать работу городских служб.

Мобильность операторов: специалисты контакт-центра и экстренных служб работают одновременно по трём линиям, без привязки к конкретному рабочему месту.

Реальное время: создана аналитическая система, позволяющая отслеживать обращения и работу служб в онлайн-режиме.

Интеллектуальная поддержка: новая цифровая база знаний с элементами искусственного интеллекта ускоряет обработку заявок и помогает операторам точнее формулировать ответы.

Сегодня iKOMEK объединяет 23 управления акимата, 6 районных акиматов, все коммунальные службы, лифтовые хозяйства, КСК и другие обслуживающие организации. Операторы ежедневно обрабатывают до 8 000 обращений, а за год — более 2,2 миллиона.

iKOMEK 2.0 уже внедрён во всех районных акиматах и управлениях города. Ведётся активный сбор обратной связи от горожан и сотрудников для дальнейшего улучшения системы. В перспективе — интеграция новых ИИ-решений для прогнозирования потребностей мегаполиса и автоматизации процессов.