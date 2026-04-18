Икру без вреда рыбе начнут производить в Мангистау

В Мангистауской области реализуется инновационный проект в сфере рыбного хозяйства, который может стать одним из самых технологичных в стране. Речь идёт о производстве пищевой икры от осетровых пород без нанесения вреда рыбе, передает BAQ.KZ.

С ходом реализации проекта на базе научно-производственного предприятия Kazakh Osseter в селе Акшукур Тупкараганского района ознакомился аким области Нурдаулет Килыбай.

Проект рассчитан на 2026–2027 годы и реализуется в рамках бюджетной программы по внедрению инноваций. В его основе — современные технологии устойчивого и экологически безопасного производства, соответствующие международным стандартам.

По словам главы региона, развитие рыбной отрасли выходит за рамки узкопрофильной задачи.

«В рамках исполнения поручений Главы государства мы последовательно формируем новую модель экономики, где приоритет отдается высокотехнологичным и экспортно ориентированным отраслям. Развитие рыбного хозяйства — это не просто отраслевой проект, это стратегическое направление, обеспечивающее продовольственную безопасность, создание рабочих мест и выход региона на международные рынки», — заявил он.

Он также подчеркнул, что подобные инициативы становятся драйверами экономического роста.

«Подобные проекты становятся драйвером устойчивого экономического роста, и мы будем оказывать им всестороннюю поддержку», - добавил аким.

Основная цель инициативы — внедрение высокотехнологичного метода получения икры, формирование качественного маточного стада и повышение эффективности отрасли. Планируется получать икру примерно от 250 особей осетровых.

Проект также имеет значительный экономический эффект: ожидается создание около 50 рабочих мест. Ежегодно предприятие сможет производить до 250 тонн товарной рыбы, около 0,2 тонны икры и до 500 тысяч мальков.

Продукция ориентирована на экспорт в страны Европы и Ближнего Востока, что позволит значительно усилить экспортный потенциал региона.

Власти отмечают, что реализация проекта станет важным шагом в формировании современной и конкурентоспособной рыбной отрасли в регионе.