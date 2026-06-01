Ильфат Абдуллин выиграл золото на турнире по стрельбе из лука в Словении
Сегодня 2026, 08:30
183Фото: Olympic
Казахстанский лучник Ильфат Абдуллин стал победителем международного турнира Veronica’s Cup, который прошёл в словенском городе Камник.
Спортсмен успешно дошёл до финала в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из классического лука. В решающем поединке Абдуллин одержал победу над представителем Индии Сачином Гуптой со счётом 6:4.
Таким образом, казахстанский лучник завоевал золотую медаль турнира.
Также сборная Казахстана пополнила медальную копилку бронзой в женских командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука. Страну в этом виде представляли Адель Жексенбинова, Роксана Юнусова и Виктория Лян.
