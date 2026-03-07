Ильхам Алиев поблагодарил Токаева за осуждение атаки на аэропорт Нахчывана
Президент Азербайджана написал об этом в соцсети.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за осуждение атаки на аэропорт Нахчывана, передает BAQ.KZ.
В своём аккаунте в соцсети X Ильхам Алиев выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за осуждение нападения на Нахчыван и поддержку в духе братских и союзнических отношений.
Инцидент произошёл 5 марта – в МИД Азербайджана сообщили, что два человека пострадали в результате атаки беспилотника на аэропорт Нахчывана.
I express my gratitude to the President Kassym-Jomart Tokayev for his condemnation of the attacks on Nakhchivan by the state of Iran and his support for our country, in the spirit of brotherly and allied relations between Azerbaijan and Kazakhstan. https://t.co/3INdGKk7Fh— Ilham Aliyev (@presidentaz) March 7, 2026
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 марта решительно осудил этот акт, направленный против Азербайджана.
