  Ильхам Алиев поблагодарил Токаева за осуждение атаки на аэропорт Нахчывана

Ильхам Алиев поблагодарил Токаева за осуждение атаки на аэропорт Нахчывана

Президент Азербайджана написал об этом в соцсети.

Сегодня 2026, 14:42
АВТОР
Report Сегодня 2026, 14:42
Сегодня 2026, 14:42
54
Фото: Report

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за осуждение атаки на аэропорт Нахчывана, передает BAQ.KZ.

В своём аккаунте в соцсети X Ильхам Алиев выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за осуждение нападения на Нахчыван и поддержку в духе братских и союзнических отношений.

Инцидент произошёл 5 марта – в МИД Азербайджана сообщили, что два человека пострадали в результате атаки беспилотника на аэропорт Нахчывана. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 марта решительно осудил этот акт, направленный против Азербайджана.

