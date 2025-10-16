По приглашению Касым-Жомарта Токаева 20-21 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом, передает BAQ.KZ.

В ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне. Главы государств также примут участие в заседании Высшего межгосударственного совета и казахско-азербайджанском бизнес-форуме.