Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом

По приглашению Касым-Жомарта Токаева 20-21 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом, передает BAQ.KZ.

В ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне. Главы государств также примут участие в заседании Высшего межгосударственного совета и казахско-азербайджанском бизнес-форуме.

